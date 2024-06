Sondaggio Mentana, Giorgia Meloni vola ed Elly Schlein crolla: tutte le cifre

25 giugno 2024 a

Cresce ancora Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e scende il Pd di Elly Schlein. A due settimane dal voto per le europee, l'orientamento di voto degli italiani favorisce, tra i partiti maggiori FdI che guadagna lo 0,4 per cento e sale al 29 per cento.

Secondo il sondaggio di Swg per il TgLa7 illustrato ieri sera 24 giugno nell'edizione della sera dal direttore Enrico Mentana, il Partito democratico perde uno 0,3 per cento e cala così al 23,5 per cento. Mentre il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, incassa un più 0,3 e arriva al 10 per cento.

La Lega di Matteo Salvini resta stabile all'8,8 per cento e supera Forza Italia che registra invece un leggero calo: perde infatti tre decimi di punto e scende all'8,7 per cento.

E in crescita è anche Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che si attesta al 7,1 per cento (più 0,2).

Tra i partiti minori Azione di Carlo Calenda scende al 3,4 per cento (meno 0,2). + Europa sale al 2,2 (più 0,1) e Pace terra dignità di Michele Santoro, nonostante perda uno 0,3 per cento, supera Italia Viva di Matteo Renzi, rispettivamente con il 2,0 per cento di consensi e 1,7 per cento.