Cosenza, "Meloni evapora": proiettano minacce al premier al Festival organizzato dal Comune

Un caso a Cosenza. Un caso politico, dato che il contesto è quello del Festival delle Invasioni, organizzato proprio dal Comune. Già, perché nel contesto della manifestazione ecco che c'era un video, una scritta fluo, proiettata sulla facciata del palazzo della Provincia, che si trova in piazza XV Marzo. Scritta che recitava: "Meloni evapora".

Insomma, un gentile messaggio, una minaccia, rivolta al premier. Due parole che hanno fatto insorgere, ovviamente, il centrodestra cosentino. Nicola Caruso di Gioventù Nazionale, infatti, si dice "indignato per la frase offensiva rivolta al presidente del Consiglio", soprattutto perché proposta nel corso di un evento che "era stato concepito, come dichiarato dall’amministrazione comunale durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, con l’obiettivo di promuovere l’unità tra i cittadini".

Anche Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di FdI alla Camera, e Luciana De Francesco, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, hanno stigmatizzato l'accaduto. In primis hanno ricordato come il Festival "si svolge grazie ai finanziamenti della Regione e quindi ai soldi di tutti i contribuenti", dunque i due hanno chiesto al sindaco di Cosenza Franz Caruso, di centrosinistra, "una presa di posizione immediata, possibilmente con le dimissioni del direttore artistico. Il video con la frase è stato proiettato sul Palazzo della Provincia, che è un’istituzione e non un partito politico. Si tratta di una volgarità grave poiché emersa durante una manifestazione patrocinata dal Comune e finanziata dalla Regione", concludono.

La risposta, poi, è arrivata. L'amministrazione comunale condanna "per come ha sempre fatto ogni atto di oltraggio, di ingiuria e, comunque, sconveniente perpetrato nei confronti di chiunque. In particolare è biasimevole quanto accaduto ieri sera durante gli spettacoli di Invasioni con la proiezione di scritte offensive sia nei confronti dell’amministrazione comunale e del Sindaco Franz Caruso che contro il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni". Insomma, per l'amministrazione le critiche avrebbero colpito anche il sindaco.