Parigi 2024, Procaccini di FdI: "Bello il Gay Pride. Sapete quando iniziano le Olimpiadi?"

Le Olimpiadi si sono aperte sotto un clamoroso diluvio, la cerimonia di apertura funestata dall'acqua. Una cerimonia che non ha convinto fino in fondo, anzi. I barconi con le squadre sfilavano sulla Senna e, in una certa misura, sembrava che gli sportivi non facessero parte della cerimonia, un clamoroso controsenso poiché si tratta delle Olimpiadi.

Ma a far discutere, e parecchio, sono state anche le figure di contorno: sul palco infatti si sono avvicendate drag queen, personaggi vestiti in modo stravagante, "fluido", dunque spazio anche ai baci gay. Noi di Libero abbiamo parlato di Olimpiadi "in stile Pride e cafonal". Si pensi, tra le varie, anche alla regina Maria Antonietta che ballava e cantava reggendo in mano la testa decapitata.

Discurtibile, molto discutibile. E anche all'eurodeputato di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, quella cerimonia, non ha convinto fino in fondo. E lo ha scritto senza troppi giri di parole, in modo tagliente e sarcastico, su X: "Mi è piaciuta molto la cerimonia del Gay Pride. Sapete quando è prevista quella delle Olimpiadi?", si interrogava retorico Procaccini.