Nordio? Insorge FdI, Berrino: "Le parole di Giachetti sono di una gravità sconcertante"

"Le parole di Giachetti sono di una gravità sconcertante": a dirlo il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, capogruppo in commissione giustizia al Senato, in riferimento alla decisione del deputato di Italia Viva di denunciare - insieme all'associazione "Nessuno tocchi Caino" - il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il motivo? La situazione in cui versano le carceri italiane.

A tal proposito, Berrino ha detto: "Soffiare sul fuoco di una situazione carceraria di cui governo e maggioranza sono consapevoli e preoccupati, rischia di creare situazioni pericolose e violente. Raccontare ai reclusi la fake news che il governo e la maggioranza vogliono creare il caos nelle carceri per poi reprimerle duramente, oltre ad essere pericoloso è assolutamente irresponsabile. Le riforme che il governo e il parlamento stanno mettendo in atto possono non piacere alla minoranza e a Giachetti in particolare, ma dovrebbero in primis raccontarle nella loro realtà e non con letture di parte".

L'opposizione va in tribunale a denunciare Nordio, scoppia il caos

Il senatore di FdI, poi, ha fatto notare che "se gli ultimi governi avessero messo in campo interventi di aumento degli istituti e non solo per svuotare le carceri, la situazione attuale sarebbe ben diversa". Il documento firmato da Giachetti fa riferimento in particolare "agli accadimenti gravi quali i suicidi e altre morti in carcere per malattia e assenza di cure".