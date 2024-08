Quei prelati che parlano come la sinistra

28 agosto 2024 a

Partecipano a missioni di salvataggio nel Mar Mediterraneo (e poi negano l’evidenza dicendo che in mare non ci sono loro), raccolgono firme per il referendum sull’Autonomia (e poi scaricano la responsabilità sui fedeli), fanno dichiarazioni e interviste che sembrano stampate dalla tipografia della sinistra. Tra i vescovi italiani le opinioni personali sono varie, ma le posizioni politiche che esprime la Conferenza episcopale italiana da un po’ di tempo hanno un suono monocorde che diventa inchiostro sulle colonne del quotidiano Avvenire. (...)



