Maria Rosaria Boccia, "si può uccidere qualcuno": l'inquietante precedente del pupazzo

09 settembre 2024

Da quando Maria Rosaria Boccia è diventata un personaggio pubblico e una specie di influencer, in molti attendono la consueta storia postata su Instagram da lady Pompei. Questa mattina, però, lo scatto pubblicato era piuttosto bizzarro. Nell'immagine si vede infatti un burattino stilizzato bianco, fatto con gli auricolari e le loro custodie. La colonna sonora scelta dall'imprenditrice è "Il ballo di Simone" di Giuliano e i Notturni. Fin qui nulla di strano. Almeno all'apparenza.

Come riporta il Tempo, se si fa una semplice ricerca sui profili social di Maria Rosaria Boccia, si può scoprire che in data 10 novembre 2019 lady Pompei aveva pubblicato la stessa foto dello stesso burattino stilizzato. Ma in descrizione non c'era un "Buongiorno", ma un messaggio dai toni macabri. "Il gioco dell'impiccato - aveva scritto l'imprenditrice - ci insegna fin da piccoli che, dicendo le parole sbagliate, si può uccidere qualcuno". Si tratta quindi di una minaccia velata a qualcuno? E quali sarebbero queste "parole sbagliate"? Difficile dirlo.

Se poi si ascolta con attenzione il brano proposto da Maria Rosaria Boccia si possono individuare dei versi particolari. "Adesso mi divertirò un po' con te con un bel gioco che ti piacerà..." significano qualcosa? Il fatto che il burattino sia fatto con gli auricolari, ovvero uno strumento atto ad "ascoltare", infittisce ulteriormente il mistero.