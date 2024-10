Israele, delirio del grillino Ricciardi in aula: "Chi ha fatto l'Olocausto era una democrazia"

02 ottobre 2024 a

a

a

"Quando noi insistiamo sulla Russia dicendo 'andiamo per le vie diplomatiche, chiediamo un cessate il fuoco, basta armi' e ci rispondete 'no con Putin non si può parlare'... Con Netanyahu ci si può parlare quindi? Più di 40mila morti. L'escalation è già superata": il deputato del M5s, Riccardo Ricciardi, lo ha detto alla Camera riferendosi alle due guerre in corso in Ucraina e nel Medio Oriente.

Poi ha rincarato la dose: "E quando sento dire che il ministro Tajani ha condannato l'attacco alle chiese a Gaza... Innanzitutto ci mancherebbe, ma quindi stigmatizziamo l'attacco ai cristiani mentre se muoiono i bambini musulmani non ce ne frega niente? Ma che discorso è fare un distinguo tra la presenza cristiana e quella musulmana quando muoiono dei bambini?". E ancora: "Risparmiateci però l'ipocrisia, risparmiateci i codici morali, per anni ci siamo sentiti dire 'meglio una democrazia un po' cattiva che le dittature'. Innanzitutto, vi do una notizia".

"Come se dovesse andare in bagno...": guerra, Capezzone sbertuccia Marco Travaglio

Qui la sparata che ha creato non poco sconcerto in aula: "Nella storia chi ha gettato le bombe atomiche era una democrazia, chi ha fatto l'Olocausto era una democrazia... Chi sta mettendo seriamente in pericolo tutta l'area del Medio Oriente, chi sta facendo una strage è Israele, una democrazia, quindi basta con la morale e la moralità".

Video su questo argomento "L'Iran ha commesso un grosso errore e ne pagherà le conseguenze": parla Netanyahu

"La comunità internazionale non è in grado di fare alcuna trattativa, non è in grado di reagire a un presidente come Netanyahu che arriva all'Onu e chiama l'Onu una 'palude antisemita'. È concesso tutto a Israele e voi non fate assolutamente nulla".