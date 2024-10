Capezzone: "Condannato De Pasquale? Su alcuni giornali nascosta a pagina 19..."

09 ottobre 2024 a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Il direttore editoriale di Libero non usa giri di parole e parte dall'aggressione subita da una troupe del Tg3 in Libano. Come è noto l'autista del convoglio ha perso la vita a causa di un infarto. Ma Capezzone sottolinea un aspetto importante del racconto che si è fatto in queste ore, soprattutto sui giornaloni, di quanto accaduto: "Si dice che la truope sia stata attaccate da 'persone", insomma nessuno vuol pronunciare la parola di Hezbollah. Per carità, qui non vogliamo dire che la colpa è dei terroristi libanesi, no. Ma qui nessuno dice che l'attacco è avvenuto in un territorio di Hezbollah, Sidone. E dunque o Hezbollah ha avvallato l'aggressione oppure non controlla più il territorio". Poi Capezzone passa la caso Eni-Nigeria con la condanna di De Pasquale e Spadaro, due pm, a 8 mesi: "Per trovarne notizia su alcuni giornaloni bisogna arrivare a pagina 16 o 19...". Qui di seguito la clip completa della rassegna stampa di Daniele Capezzone.