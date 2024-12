Il sondaggio: via la Fiamma Tricolore dal simbolo? Ecco quanto costerebbe a FdI

12 dicembre 2024 a

È sempre tempo di sondaggi, anche se le elezioni politiche non sono all'orizzonte. Già, con buona pace della sinistra, il ritorno alle urne è un'eventualità assai più che remota. E, soprattutto, i partiti di maggioranza rispetto al voto del 2022 o guadagnano consensi o mantengono la posizione.

Ma si diceva. Tempo di sondaggi. L'ultima rivelazione è quella proposta dall'Istituto Ixè, sondaggio relativo agli orientamenti di voti di dicembre. Primo partito, come sempre e per distacco, FdI al 27,1%, dato stabile ma sensibilmente inferiore rispetto a quello ottenuto alle Europee dello scorso giugno, dove il partito guidato dal premier Giorgia Meloni incassò 1,7 punti percentuali in più.

Seconda forza il Pd, al 23,1%, ma in arretramento rispetto a giugno, quando prese 1 punto percentuale tondo tondo in più. La sorpresa più grossa della rilevazione, però, arriva dal M5s, che rispetto alle Europee sale di 2 punti percentuali, portandosi al 12,1 per cento. Insomma, la diatriba - o meglio, la guerriglia - tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo non sembra aver intaccato il bacino elettorale dei grillini ma, al contrario, sembra aver dato un poco di linfa in più ai pentastellati.

E ancora, nell'ultima rilevazione Ixè prosegue il serratissimo testa a testa tra Forza Italia e la Lega, rispettivamente al 9,8% e al 9,4 per cento. Quindi Alleanza Verdi-Sinistra, stabile al 6,8 per cento.

Per ultimo, il sondaggio ha testato anche il valore della Fiamma tricolore nel simbolo di FdI, quella Fiamma al centro di un lungo dibattito politico: tenerla? Toglierla? Largo alle cifre: secondo quando sostiene Ixè, l'eliminazione della Fiamma dal simbolo costerebbe il 2% dei consensi a Fratelli d'Italia. Mica noccioline.