4 di Sera, Gasparri smaschera la sinistra: "Contento che diventi sovranista"

"Io non sono molto entusiasta di Musk perché ha detto di fare uso di droghe e praticare l'utero in affitto, cose che entusiasmano la sinistra ma non me": Maurizio Gasparri lo ha detto in collegamento con 4 di Sera su Rete 4 parlando del miliardario a capo di Tesla e SpaceX, tra le altre cose. Dopo aver fatto questa premessa, il capogruppo d Forza Italia al Senato ha aggiunto: "Sono contento che la sinistra diventi sovranista, adesso tutti per l’Italia, tutti per la Patria, tutti per il Tricolore".

Poi, rispondendo a chi nei giorni scorsi ha puntato il dito contro un presunto accordo dell'Italia con Musk per Starlink, Gasparri ha fatto alcune precisazioni: "Comunico che questo telefono che io posseggo, che hanno molte persone, è un telefono americano che ha componenti prodotte in Cina. Tim, la principale società di telecomunicazioni che opera in Italia, ha venduto la sua rete di telefonia agli americani di Kkr. Vodafone è stata comprata da una società extraeuropea". Insomma, le telecomunicazioni in Italia non sono gestite quasi per nulla da società interne.

