Matteo Renzi alla festa per i 50 anni: "Ringraziate Travaglio, oggi paga tutto lui"

Matteo Renzi compie 50 anni. E per l'occasione dà una grande festa, dove si presenta con abiti informali, camicia a righe e pantaloni bianchi. Il tutto nella giornata di sabato 11 gennaio.

Ma alla festa c'è ovviamente spazio anche per la politica. L'ex premier e leader di Italia Viva infatti rilancia il progetto di un centro che guarda a sinistra, magari attraverso l'ex mister Fisco Paolo Maria Ruffini. Dunque il fu rottamatore assicura che "il nostro 2% tornerà ad essere fondamentale". Alla festa è presente anche la famiglia, siamo ovviamente a Firenze. Renzi si spende anche in un assist a Giorgia Meloni sulla giustizia: "Se il governo dovesse fare la separazione delle ccarriere, noi la voteremo", confida al Giornale.

Prima del buffet, un discorso, in cui l'ex premier annuncia l'uscita di un altro libro, dal titolo L'influncer. Un libro tutto dedicato al governo Meloni, in cui Renzi si propone in veste di fact-checker. Insomma, un volume contro il premier e l'esecutivo.

Ma della festa di Renzi, forse più di tutto il resto, rimarrà una battuta. Una frecciata rivolta a uno dei suoi più grandi oppositori, ossia Marco Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano, contro il quale l'ex segretario del Pd ha vinto delle cause per diffamazione. E così, ecco che il lauto pranzo viene offerto proprio dal direttore grillino, almeno stando alle ironiche parole di Renzi. "Dopo averci diffamato, ci ha sfamato: grazie Travaglio. Con quello che ci hai dato per il risarcimento del caso Open ci pago il pranzo e la giornata di oggi a tutti", ha concluso un velenosissimo Matteo Renzi.