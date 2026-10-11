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"Potrei andare avanti...": Fidanza fa a pezzi la sinistra in tv. E Sommi reagisce così

domenica 11 ottobre 2026
"Potrei andare avanti...": Fidanza fa a pezzi la sinistra in tv. E Sommi reagisce così

1' di lettura

Carlo Fidanza, eurodeputato di Fdi, a Dritto e Rovescio le canta a Luca Sommi del Fatto Quotidiano. E lo fa elencando i risultati raggiunti dal governo Meloni sul piano dell'occupazione e soprattutto sul piano della stabilità economica che questo esecutivo ha dato al Paese con una legislatura di lungo periodo.

"Abbiamo portato al massimo storico il Fondo Nazionale per la Sanità, abbiamo aumentato i soldi per la sanità, abbiamo aumentato i soldi per le scuole, abbiamo tagliato le tasse ai centi medio-bassi, abbiamo aggiunto un milione e trecentomila posti di lavoro, la gran parte dei quali a tempo indeterminato, con il record assoluto storico delle donne al lavoro. Potrei andare avanti tutto questo mentre il mondo intorno a noi brucia e mentre la sinistra, il governo giallo-rosso, i PD e i suoi amici 5 Stelle hanno lasciato un buco di 134 miliardi con il super bonus per ristrutturare la villetta a 42 mila persone. Questo è quello che ha evitato il governo Meloni e questo è ciò che abbiamo fatto noi per dare fiato agli italiani". Sommi prova a ribattere ridendo mentre Fidanza parla, ma il match è perso...

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