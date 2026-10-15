Inno di Mameli, lo sfregio del Pd: vuole cancellare i nomi degli autori

Roba da non credere: ora il Partito democratico vuole cancellare il nome degli autori dell'Inno di Mameli. A raccontare quanto sta accadendo è il Secolo d'Italia che scrive: "Il Pd vuole eliminare i nomi di Goffredo Mameli e Michele Novaro dal disegno di legge costituzionale che introduce l’inno nazionale nella Carta fondamentale". E infatti i dem hanno presentato ben due emendamenti alla proposta che porta la prima firma della senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione .

"Al collega Provenzano, che ha parlato di un vertice dove non sarei andata perché non c'era Trump a vezz...

"Non mi sento di rimproverare niente a una mia coetanea che sono 4 anni che sta nel posto più pericoloso del...

"Su questo disegno di legge c’è stata ampia convergenza, è infatti stato sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari del Senato a eccezione di AVS e M5S. Il mio auspicio è che quando arriverà in aula a dicembre anche coloro che non lo hanno firmato lo votino. L’inno d’Italia non appartiene a una parte politica, è di tutti gli italiani", ha commentato la senatrice di FdI.