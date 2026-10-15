Inno di Mameli, lo sfregio del Pd: vuole cancellare i nomi degli autori

Roba da non credere: ora il Partito democratico vuole cancellare il nome degli autori dell'Inno di Mameli. A raccontare quanto sta accadendo è il Secolo d'Italia che scrive: "Il Pd vuole eliminare i nomi di Goffredo Mameli e Michele Novaro dal disegno di legge costituzionale che introduce l’inno nazionale nella Carta fondamentale". E infatti i dem hanno presentato ben due emendamenti alla proposta che porta la prima firma della senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione.
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Di cosa si tratta? Semplice: il provvedimento di Campione, composto da un solo articolo, interviene sull’articolo 12 della Costituzione. La formulazione proposta individua il Canto degli Italiani come inno della Repubblica, citando Goffredo Mameli, autore del testo, e Michele Novaro, che ne compose la musica. Quanto basta a scatenare il partito di Elly Schlein che chiede di cancellare i riferimenti ai due autori, lasciando soltanto la denominazione dell’inno.
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"Su questo disegno di legge c’è stata ampia convergenza, è infatti stato sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari del Senato a eccezione di AVS e M5S. Il mio auspicio è che quando arriverà in aula a dicembre anche coloro che non lo hanno firmato lo votino. L’inno d’Italia non appartiene a una parte politica, è di tutti gli italiani", ha commentato la senatrice di FdI.