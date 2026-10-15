Silvia Salis insulta gli elettori di destra: "Hanno la memoria corta", è bufera

"Che cosa invidi a Giorgia Meloni?". Basta una semplice domanda a far scattare Silvia Salis. Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita, ha presentato il nuovo libro della sindaca di Genova. E nel mezzo della chiacchierata di fronte un piccolo pubblico, il giornalista si è lanciato chiedendo alla dem di elencare almeno un pregio della leader di Fratelli d'Italia. Lei prima sfoggia un'espressione piuttosto contrariata, quasi sbalordita dalla provocazione di Formigli. Chi assiste alla scena ride con lei. Poi però la sindaca si fa forza e si butta: "So cosa rispondere, però devo trovare le parole giuste".

Salis prende tempo. Poi il colpo di genio. Sì, insultiamo pure gli elettori di destra. Prendiamo spunto da "Il suo elettorato. Nessuna battuta sul fisico, non facciamo come loro. Il suo elettorato e la capacità del suo elettorato di avere la memoria un po' corta. Mentre i nostri si ricordano tutto". Altre risate. "Che cosa rimprovera a Elly Schlein?", insiste Formigli. "Io ho un ottimo rapporto con lei - la risposta da democristiana di Silvia Salis - e non mi sento di rimproverare una mia coetanea che sono 4 anni che sta nel posto più pericoloso della politica italiana che è il Partito democratico ed è sopravvissuta". Altre risate, altra occasione persa pr fare una critica costruttiva alla segretaria del Pd. Ma tant'è.