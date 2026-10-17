Sondaggio Piepoli, drastico crollo per il generale: di quanto cala Fn, tutte le cifre

Pesante calo per Futuro Nazionale di Roberto Vannacci nell'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli. Al primo posto si conferma Fratelli d’Italia della premier Giorgia Meloni, stabile al 27,5%. A seguire c'è il Partito Democratico di Elly Schlein, che invece perde mezzo punto portandosi così al 20%, con un distacco dalla prima forza politica di ben 7,5 punti. Al terzo posto, ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 12,5%.

Subito dopo ci sono Forza Italia di Antonio Tajani al 7,5%; Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al 7%, così come Futuro Nazionale dell'ex generale, di cui però va segnalato un forte calo, di ben mezzo punto. Al contrario, sale di mezzo punto la Lega di Matteo Salvini, che quindi ora si attesta al 5,5%. In fondo alla classifica i partiti minori: Azione di Carlo Calenda è al 3%; Italia Viva di Matteo Renzi guadagna mezzo punto e arriva al 2,5%, così come +Europa di Riccardo Magi che sale all’1,5%; Noi Moderati di Maurizio Lupi; Sud chiama Nord e Partito Liberaldemocratico sono tutti all’1,5%. Ora! è allo 0,5%, mentre gli altri partiti perdono mezzo punto e scendono all’1%. La quota di indecisi e astenuti è del 30%. Per quel che riguarda le coalizioni, il campo largo è al 43,5%, mentre il centrodestra è al 42%.