Elly Schlein con i tacchi alti: com'è finita sul tappeto rosso

In principio erano le sneakers sotto ai jeans e a giacche destrutturate, di taglio maschile, con i colori pastello magari suggeriti dall’amica armocromista di Bologna: così Elly Schlein, fresca segretaria del Pd, si era presentata in Parlamento, sfidando il rigido protocollo della Camera che impone dress code istituzionale. Poi è venuto il servizio su Vogue (aprile 2023) in cui la segretaria si è messa a nudo, metaforicamente parlando, e ha spiegato di preferire scarpe comode, meglio se Adidas Stan Smith, quelle con la tomaia bianca in pelle in origine create per gli appassionati di tennis.

Sarà per questo che vederla con i tacchi alti, in total black sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma, è una mezza notizia: era la prima volta in pubblico per Elly, si evince anche dalla camminata un po’ impacciata. Del resto, la politica è anche cinema e i politici spesso recitano una parte. La premier Giorgia Meloni ha sfoggiato invece occhiali da vista che lasciano intendere un accenno di miopia (o presbiopia). E in quanto alle giacche, sceglie il doppiopetto: stile power suit.

*** Maurizio Lupi punta a diventare sindaco di Milano, ma nell’attesa che il centrodestra trovi l’unità attorno al suo nome, il leader di Noi Moderati è andato in pellegrinaggio in Terrasanta. «Oltre che vivere un’esperienza di Fede, vogliamo portare un messaggio di vicinanza, solidarietà, tenere viva l’attenzione sulla comunità cristiana in Terrasanta e portare un messaggio di pace e di dialogo», ha detto Lupi al termine dell’incontro con il Patriarca di Gerusalemme Pizzaballa. Insieme a Lupi, i sottosegretari agli Esteri e all’Istruzione Massimo Dell’Utri e Paola Frassinetti, Carlo Ciccioli, Eliana Longi, Nicole Matteoni, Graziano Pizzimenti, Erik Pretto, Gaetana Russo, Luigi Spagnolli, Nicoletta Spelgatti, Andrea Tremaglia, Alessandro Urzì, Giusi Versace, Pierantonio Zanettin, Paola Balducci, Elena Centemero, Davide Gariglio, Massimo Polledri.

*** Il prossimo weekend a Napoli partono i “City talks”. La kermesse, organizzata da Spin Factor, vedrà venerdì mattina la presenza del sindaco della città, Gaetano Manfredi, mentre al pomeriggio si festeggiano i 100 anni del Napoli calcio. Ai Capri Talks si parlerà un po’ di tutto: dalla dipendenza energetica con il ministro Pichetto Fratin, al lavoro con il sottosegretario leghista Claudio Durigon, allo sport con il ministro Abodi e all’innovazione con Alessio Butti. Concluderà sabato il ministro della Cultura Alessandro Giuli.