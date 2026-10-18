Galeazzo Bignami spiana la sinistra: "Finché avete Ilaria Salis, non stupitevi"

"Innanzitutto, solidarietà e davvero grazie alle nostre forze dell'ordine perché difendono tutti noi, difendono la nostra sicurezza, nonostante una sinistra pronta a scagliarsi contro il loro operato appena possibile". Galeazzo Bignami, sui social, commenta il sabato di violenze di piazza tra Milano e Torino, Bologna e Firenze, e si scaglia contro le opposizioni.

"Basta ricordarsi cosa è accaduto a Bologna quando il sindaco (il dem Matteo Lepore, ndr) aizzò la piazza contro la polizia. E solidarietà a tutti i cittadini perbene rimasti ostaggio di questi teppisti che hanno devastato le nostre città. Molti di questi sono stati portati in Questura, altri sono stati denunciati, altri ancora identificati. Ma qui voglio dire una cosa: il governo fa le leggi, la polizia le applica. Ora sta ai magistrati farle rispettare, perché la nostra Costituzione dice che tutti hanno il diritto di riunirsi, ma dice anche che devono farlo pacificamente e senza armi".

"Se non lo fanno - ricorda ancora il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera - spetta appunto alla magistratura intervenire. Direte voi: 'Vuoi che non intervenga?'. Sono sicuro che interverrà, perché se non intervenisse significherebbe garantire impunità a questi maranza che, insieme ai centri sociali coccolati dalla sinistra, stanno devastando le nostre città".

"E qui - conclude Bignami, polemico - voglio però dire anche una cosa alla sinistra: finché avrete nella vostra coalizione personaggi come Ilaria Salis, che qualche giorno fa auspicava una mobilitazione come quella in Francia, beh, non dovete poi stupirvi se la gente non vi vota più".