Il "Movimento 17 ottobre" dietro alla guerriglia: "Avanti fino alla caduta del governo"

Ci avevano detto che i tantissimi giovani scesi in piazza in questi giorni non fossero politicizzati. Che la loro protesta - e gli episodi di devastazione che l’hanno accompagnata - non fosse legata ad alcuna fazione politica. Ebbene, nel caso in cui qualcuno abbia mai dato per vera questa storiella, ora si dovrà ricredere. Il Movimento 17 ottobre ha infatti annunciato una "Mobilitazione permanente ogni sabato. Fino alla caduta di questo governo ladro", dando appuntamento ogni sabato alle 15 in varie piazze italiane, a partire da Milano. Insomma, i ragazzi hanno gettato la maschera: la connotazione politica della manifestazione è evidente. Ed è, guarda caso, contro il governo di centrodestra.

"Siamo quelli delle piazze. Quelli che vedono l'unica violenza nel manganello degli sbirri" spiega la descrizione della pagina appena nata su Instagram, che invita a unirsi a un gruppo Telegram. "I violenti siete voi che ci avete negato il futuro, ora quel futuro ce lo prendiamo" si legge in un post dove i gestori della pagina aggiungono: "Rigettiamo tutte le accuse al mittente. Violento è questo sistema che ci uccide". Tra i pochi post della neonata pagina, anche un video dove alcuni dei ragazzi che hanno saccheggiato i negozi in centro a Milano donano il loro bottino a un senzatetto, con la dicitura 'Esproprio proletario a Milano'.