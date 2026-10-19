Sondaggio Mentana, FdI sfiora il 30%: il trionfo di Meloni con il doppio scenario. E Vannacci...

Le violenze perpetrate da maranza e antagonisti cominciano a lasciare i primi segni sui sondaggi politici. Come ogni lunedì, eccoci di nuovo all'appuntamento con il sondaggio Swg realizzato per il TgLa7. E le cifre sono clamorose. Agli intervistati sono stati proposti due scenari. Il primo è quello con Elly Schlein candidata premier del centrosinistra. In questo caso FdI di Giorgia Meloni avrebbe il 29,7%, Forza Italia di Antonio Tajani il 7,2%, la Lega di Matteo Salvini il 5,1%, Noi Moderati di Maurizio Lupi e Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, entrambi all'1%. Per il centrosinistra invece abbiamo: Pd di Elly Schlein al 21,2%, M5s di Giuseppe Conte all'11,8%, Avs di Fratoianni e Bonelli al 6,4%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,4% e Più Europa di Riccardo Magi all'1,5%. Poi ci sono Fn di Roberto Vannacci al 5,6% e Azione di Carlo Calenda al 3,1%.

E con Giuseppe Conte candidato premier del centrosinistra? Lo scenario non cambia molto, soprattutto per il centrodestra. Fdi al 29,8%, Forza Italia al 7,1%, Lega al 5,1%, Noi Moderati all'1,1% e Sud Chiama Nord all'1%. Per il centrosinistra invece: Pd al 20,5%, M5s al 13,1%, Avs al 6,5%, Italia Viva all'1,9% e Più Europa all'1,1%. Gli altri partiti: Futuro Nazionale al 5,4% e Azione al 3,2%.