Scontri, Bignami asfalta la sinistra: "Con personaggi come Salis e Landini..."

"Ilaria Salis e Maurizio 'Maduro' Landini sperano nella rivolta sociale. I maranza devastano le città. E chi copre politicamente questa violenza? La sinistra". Galeazzo Bignami lo dice chiaramente: sugli scontri che hanno interessato le strade di Milano la sinistra ha delle responsabilità. E del resto, sostiene il capogruppo di FdI alla Camera, avendo certi personaggi all'interno della propria area politica non potrebbe essere altrimenti.

Intervenuto in televisione, Bignami ha affermato: "Se la sinistra avrà chi, e faccio nomi e cognomi, come Ilaria Salis, dice che la protesta che c'è in Francia deve arrivare in Italia o chi, come Landini, invoca la rivolta sociale, poi non bisogna stupirsi che succedano queste cose. Allora, quando uno ha personaggi simili nella propria compagine politica, beh fa più fatica a condannare. Dite che Ilaria Salis, che sperava che accadessero queste cose, ha sbagliato e mettetela fuori dalla coalizione, perché altrimenti quello che diventa ambiguità diventa qualcosa di più, cioè complicità".

In un video sui social, poi, Bignami ha chiesto alla magistratura di intervenire perché “se non intervenisse significherebbe garantire impunità a questi maranza che, insieme ai centri sociali coccolati dalla sinistra, stanno devastando le nostre città”. "Innanzitutto - ha proseguito - solidarietà e davvero grazie alle nostre Forze dell’Ordine perché difendono tutti noi, difendono la nostra sicurezza, nonostante una sinistra pronta a scagliarsi contro il loro operato appena possibile. E solidarietà a tutti i cittadini perbene rimasti ostaggio di questi teppisti che hanno devastato le nostre città".