Maranza, l'assessore dem senza vergogna: "I negozi sono assicurati..."

Cattivi maestri e dove trovarli. Dopo il dottorando di Bologna, l'influencer Raffaele Giuliani e i vari rapper pluri-milionari di casa nostra, alla lunga lista dei fiancheggiatori delle violenze contro negozi, monumenti e forze dell'ordine, si è aggiunto anche Matteo Pietrosante, Assessore ai lavori pubblici del III Municidio di Roma del Partito democratico. Ebbene, il dem romano ha pubblicato un post su Facebook che non è passato inosservato. Un lungo messaggio, come segnala Esperia su Instagram, nel quale rifila ai suoi followers il solito pippone da intellettò de sinistra.

Tuttavia, l'incipit merita di essere segnalato e commentato. Per farla breve, secondo l'esponente del Nazareno della Capitale, non è un problema se i maranza distruggono negozi, spaccano vetrine e si portano via la merce come se fosse un vero e proprio saccheggio. Tanto, presumibilmente, sono tutti coperti dall'assicurazione. "Scandalizzarsi - ha spiegato l'assessore -, in generale, perché dei moti di piazza portino al danneggiamento dei negozi di grandi marchi (tra l’altro tutti presumibilmente coperti da assicurazioni varie) dimostra quanto poco, l’opinione pubblica italiana, sia abituata a fare i conti con le manifestazioni di protesta". Parole che, soprattutto se dette da un esponente delle forze dell'ordine, sollevano più di un interrogativo.