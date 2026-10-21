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Ecco il vocabolario del Pd: vietato dire maranza. Su Libero di oggi l'ultimo delirio rosso

mercoledì 21 ottobre 2026
Ecco il vocabolario del Pd: vietato dire maranza. Su Libero di oggi l'ultimo delirio rosso

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- Alessandro Sallusti: comprensione? Prima serve la repressione

- Fedez zittisce i vip pro-rivolta: “Voi pieni di soldi”

- Allarme assalti: è psicosi

- Per la sinistra dire maranza è da razzisti

- Ora si arrabbiano i buoni

- Il governo sblocca 480 milioni e i Tir revocano la serrata

- La Concertopoli della Salis: dubbi pure sul nuovo bando

- “Libera”: reddito di paternità

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