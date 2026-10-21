Ecco il vocabolario del Pd: vietato dire maranza. Su Libero di oggi l'ultimo delirio rosso

Buongiorno! Ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi e i principali temi affrontati sul quotidiano. Qui il link per acquistare una copia digitale di Libero: https://digital.liberoquotidiano.it/
- Chi rompe pagherà: ecco il decreto anti-sfasciatori
- Alessandro Sallusti: comprensione? Prima serve la repressione
- Fedez zittisce i vip pro-rivolta: “Voi pieni di soldi”
- Allarme assalti: è psicosi
- Per la sinistra dire maranza è da razzisti
- Ora si arrabbiano i buoni
- Il governo sblocca 480 milioni e i Tir revocano la serrata
- La Concertopoli della Salis: dubbi pure sul nuovo bando
- “Libera”: reddito di paternità