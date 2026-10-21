Per i manifestanti a volto coperto arriva il riconoscimento biometrico. FdI: "Non pensate di farla franca"

"Vi coprite il volto per nascondervi? Non pensate di farla franca". Il messaggio pubblicato sulla pagina social di Fratelli d'Italia è chiaro. Indossare il passamontagna per coprirsi la faccia mentre si compiono violenze di piazza non basterà più per sfuggire al riconoscimento da parte delle forze dell'ordine. La premier Giorgia Meloni ha infatti annunciato che le nuove misure introdotte dall'ultimo decreto legge "si aggiungono a quelle approvate in questi mesi, a partire dal riconoscimento biometrico, anche con l'intelligenza artificiale, per dare un nome a chi si nasconde dietro un cappuccio".

"Con il riconoscimento facciale basato sull’intelligenza artificiale, quando ne ricorrono i presupposti di legge, anche chi si nasconde dietro un passamontagna può essere identificato", si legge sui social di FdI. Una misura che, dopo le devastazioni avvenute nelle vie del centro di Milano lo scorso fine settimana, diventa più che mai attuale e consentirà di individuare "a posteriori" persone sospettate di aver commesso un reato. Anche se queste avevano il volto coperto.