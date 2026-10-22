E' sempre Cartabianca, Alessandro Sallusti stronca Conte con una frase: "Non mescoliamo"

"Presidente, non mischiamo gli argomenti". Il direttore di Libero Alessandro Sallusti, ospite di Bianca Berlinguer in collegamento a E' sempre Cartabianca, su Rete 4, ribatte alle argomentazioni di Giuseppe Conte con un gesto, il capo scosso in segno di disappunto, e una semplice, lapalissiana constatazione. Mettere in un unico calderone le legittime proteste degli studenti e delle nuove generazioni e le violenze e i saccheggi dell'ultimo weekend non è solo sbagliato, è anche fuorviante.

"Qui abbiamo quattro anni in cui un presidente del Consiglio non incontra nessuno, dice che va tutto bene, siamo il paese dei record e la gente si sta impoverendo a tutti i livelli - attacca subito il leader del Movimento 5 Stelle -. Questi ragazzi vedono che il loro futuro non sarà quello dei genitori, non potranno mai superare e migliorare il benessere della propria famiglia. Hanno perso la speranza, soffrono il caro affitti, non hanno l'effettività del diritto allo studio, il PNRR era una grande possibilità per nuovi studentati e è stato fatto un business per le grandi aziende. Questi ragazzi che cosa devono fare? E' ovvio che vanno per strada".

L'ex premier, che si premura di dire di "non stare giustificando la violenza", prosegue nella sua tirata contro Giorgia Meloni e il centrodestra: "Otto decreti sicurezza, quattro anni di governo e la popolazione si sente sempre più insicura, perché la criminalità per strada, le situazioni che ovviamente mettono a rischio l'incolumità personale dilagano, lo stiamo dicendo da tempo. Allora che cosa lo sta funzionando? Otto decreti sicurezza cosa significa? Hanno inondato il codice penale di nuove fattispecie di reato, hanno inasprito le pene. Cosa non sta funzionando? Vuol dire che non è quello il modo, non è quella la direzione, perché se no si sarebbe risolta col primo decreto sicurezza. Molti di questi decreti sicurezza sono fatti simbolicamente per dare un segnale di propaganda alla pubblica opinione".