Vannacci cala, Fdi cresce. E il centrodestra... il sondaggio-bomba

Il segnale è ancora debole, ma c’è. È ancora presto per parlare di un’inversione di tendenza e il centrosinistra resta davanti, ma per la prima volta da settimane i sondaggi registrano una ripresa del centrodestra, oltre al persistere di un calo del partito di Roberto Vannacci. A quattro anni esatti dall’insediamento del governo Meloni la Supermedia di YouTrend “fotografa” una crescita per la maggioranza e per il suo principale partito: Fdi recupera oltre mezzo punto in due settimane, mentre si conferma il trend negativo per Futuro Nazionale, che perde quasi un punto nello stesso periodo, scendendo sotto il 7%, e dietro Forza Italia. Da questa settimana, poi, il totale delle coalizioni tiene conto dei soggetti che hanno stretto accordi con il centrodestra e con il centrosinistra.

Nel campo della maggioranza si aggiunge Sud chiama Nord (che questa settimana resta sotto l’1%) nel centrosinistra arrivano Più Uno, Progetto Civico e Avanti-Psi, le cui comparse nei sondaggi sono ancora molto frazionate e/o sporadiche. Se si guarda nel complesso, il Campo largo è ancora in vantaggio, ma solo a meno di un punto e mezzo dal centrodestra. Nel dettaglio Fdi è al 27,9, crescendo di un +0,6, il Pd è al 20,3, aumentando di +0,3, cala il M5S che scenda al 12,1% (-0,7). Resta stabile Forza Italia con lo 7,3%, mentre Fn continua a scendere (-0,8%), nonostante la sua percentuale resti alta (6,8%). Subito dopo troviamo Avs che si attesta al 6,5%, perdendo lo 0,1%, la Lega rimane al 5,6% (non cala ma non cresce), Azione è al 3,3% (+0,1), Italia Viva al 2,4% (+0,1) +Europa all’1,4% (-0,3), Noi Moderati resta uguale all’ 1,1%. Se si confrontano le due coalizioni, sommando i consensi dei partiti che dichiarano di volersi alleare, il centrosinistra è al 44,3% (+1,0), il centrodestra al 42,9% (+1,7).

Nel frattempo, da una parte e dall’altra, non mancano travagli interni. Nel centrodestra, la Lega si prepara al congresso voluto da Matteo Salvini. Nel Pd, invece, sarà un week-end all’insegna delle correnti. A Montepulciano, da oggi a domenica, torna a riunirsi il Correntone dem, l’area che ha sostenuto Elly Schlein all’ultimo congresso (e che riunisce l’area di Andrea Orlando, di Dario Franceschini, di Roberto Speranza). La segretaria dem, anche per evitare l’impressione che sia un appuntamento contro di lei, ha deciso di esserci: chiuderà domenica mattina con un suo intervento. “Pronti per l’alternativa” è il nome dell’evento. Si parlerà di temi, idee, proposte da portare nel programma ma anche di primarie, quelle che Schlein si è detta disponibile a fare, ma che tanti, nel Correntone, vorrebbero evitare.

Sicuramente le proposte che si faranno a Montepulciano saranno molto diverse da quelle che risuoneranno a Orvieto, dove domani e domenica Base Italia e Libertà Eguale terranno le loro assemblee nazionali dal titolo “Riformisti, un passo avanti”. Sia Orvieto, sia a Montepulciano il destinatario di molte riflessioni sarà Elly Schlein e il centrosinistra.