PiazzaPulita, Fratoianni va in tilt sui decreti Sicurezza: "Volete arrestare tutti"

"Volete arrestare tutti". Nicola Fratoianni dà i numeri quando si parla di decreti Sicurezza. E lo fa a PiazzaPulita. Nella puntata in onda giovedì 22 ottobre su La7, il segretario di Alleanza Verdi e Sinistra, commenta i decreti varati del governo Meloni. "I decreti che avete fatto in questa legislatura servono a colpire duramente chi fa un rave, chi occupa una scuola, chi passeggia pacificamente sulla strada pubblica, come gli operai della Fiom di Bologna, sotto processo perché, durante uno sciopero, hanno occupato una tangenziale per rivendicare il diritto al lavoro, con la polizia che li accompagnava in modo del tutto pacifico. L'avete fatto per arrestare gli ecoattivisti". Fratoianni conclude poi l'elenco aggiungendo: "Oggi l'avete fatto con gli autotrasportatori".

Fratoianni incalzato sul programma di Avs: "E con quali soldi?". Lui... Salario minimo, lotta alla precarietà e più risorse alla sanità pubblica. Nicola Fratoianni, segret...

E proprio con gli autotrasportatori Fratoianni e il compagno Angelo Bonelli ne hanno combinata un'altra. I leader di Avs si sono recati ad Avellino per confrontarsi con i lavoratori. Uno di loro, rivolgendosi a Bonelli, ha però detto: "Voi siete stati per anni al governo e la situazione è stata sempre così".

Bonelli e Fratoianni vanno dagli agricoltori? Subito contestati: "Voi per anni al governo" Volevano mostrarsi vicini alla gente, ascoltare le ragioni dei lavoratori. E magari accaparrarsi anche qualche voto. All...