Gonfiore addominale, cinque consigli per risolvere il problema

Il dottor Anthony Youn, esperto di salute, ha voluto condividere con gli iscritti al suo canale Youtube alcuni consigli di alimentazione per contrastare il problema del gonfiore addominale. Il gonfiore può presentarsi anche dopo aver mangiato poco cibo. Secondo il medico, per evitare che il problema si presenti è necessario seguire cinque semplici indicazioni. In primis, ridurre l'assunzione di bibite gassate. "Avere molti batteri intestinali può causare problemi di salute. Quantità eccessive di zucchero possono effettivamente aiutare ad alimentare i batteri intestinali malsani e causare un microbioma malsano", ha spiegato l'esperto.

Secondo il dottor Youn, è indispensabile consumare più cibi fermentati. Per esempio crauti, miso, yougurt. Il motivo? Sono ricchi di batteri intestinali benefici che possono aiutare ad alleviare il gonfiore e migliorare la salute del microbioma. Il medico suggerisce di inserire nella dieta alimenti fermentati più di due volte a settimana. Fondamentale, quindi, assumere un probiotico al giorno: "Tecnicamente, questo non dovrebbe sostituire il consumo di buoni cibi fermentati, ma un probiotico al giorno può essere utile per l'intestino, il microbioma intestinale e i problemi di gonfiore".

Ma anche del té alla menta piperita: "Rilassa i muscoli del tratto digerente e consente al gas di muoversi più liberamente. Se hai problemi di gonfiore, consiglierei di bere una o due tazze al giorno". E infine, evitare latticini e glutine: "Se hai un problema di gonfiore, ti consiglierei di provare a eliminare latticini e glutine per qualche settimana e vedere se ci sono miglioramenti", ha concluso l'esperto.