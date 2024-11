Uova, il segreto per una lunga vita? Ecco quante mangiarne al giorno

28 novembre 2024 a

Cosa hanno in comune tutti i centenari del mondo? Che, dopo la mezza età, hanno mangiato almeno un uovo al giorno. Questo alimento infatti, anche se viene dipinto da molti come nocivo, viene considerato unico nel suo genere. Il motivo? È considerato l'alimento più nutriente al mondo. E, soprattutto, è anche vantaggioso dal punto di vista economico rispetto a qualunque altro cibo.

L'uovo è una preziosa fonte di micronutrienti, e il contenuto racchiuso nel suo guscio è ricco di proteine a elevato valore biologico, di aminoacidi essenziali, quelli cioè non prodotti dall'organismo, di vitamine, in particolare la A e la D, la K, la B6 e la B12, di acido folico, e di molti sali minerali come il ferro, il calcio, il fosforo e il potassio, tutti elementi a spiccata azione antiossidante, fondamentali contro l'invecchiamento e le degenerazioni cellulari.

L'albume è costituito di acqua - all'87% - e di proteine - al 13%. Ed è quasi privo di grassi. La componente lipidica del tuorlo, invece, insieme ai fosfolipidi conferiscono proprietà salutistiche e funzionali, tra i quali il potere emulsionante dei grassi.

Il temuto contenuto di colesterolo, il 5% circa ogni 200mg/uovo, è bilanciato dall'alta presenza di lecitine, molecole emulsionanti che riducono l'assorbimento di colesterolo nell'intestino e ne abbassano la sintesi metabolica, favorendone il trasporto inverso dalle arterie al fegato, potenziando l'attività del HDL, quello buono, oltre a favorire le performance cerebrali e i processi digestivi.