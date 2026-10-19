Dal Parkinson alle lesioni nervose: come "riparare" il cervello

Le malattie neurologiche rappresentano ancora oggi una delle sfide più complesse della medicina. Patologie come il morbo di Parkinson, la sclerosi multipla, l’ictus e le lesioni del midollo spinale possono compromettere profondamente la qualità della vita, causando difficoltà motorie, perdita di sensibilità e, in alcuni casi, gravi deficit cognitivi. Nonostante i progressi della medicina, molte di queste condizioni non dispongono ancora di trattamenti capaci di riparare completamente i danni provocati al sistema nervoso. È proprio da questa difficoltà che nasce l’interesse crescente verso le cellule staminali, considerate una delle prospettive più promettenti della medicina rigenerativa. A differenza di altri tessuti del corpo umano, il cervello e il midollo spinale possiedono una capacità limitata di rigenerazione. Quando alcuni neuroni muoiono o perdono la loro funzionalità, il recupero può essere difficile e, in determinate situazioni, impossibile con le terapie attualmente disponibili. Le cellule staminali potrebbero offrire nuove possibilità, grazie alla loro capacità di autorinnovarsi e di trasformarsi, in condizioni controllate, in cellule più specializzate. L’obiettivo dei ricercatori è capire se sia possibile utilizzarle per sostituire le cellule nervose danneggiate oppure per favorire la sopravvivenza di quelle ancora funzionanti.

La rivista scientifica Nature segue da anni gli sviluppi di questo settore. Già nel 2006, i ricercatori Olle Lindvall e Zaal Kokaia, nell’articolo Stem cells for the treatment of neurological disorders, avevano approfondito le potenzialità delle cellule staminali nel trattamento delle malattie neurologiche. Da allora, la ricerca ha compiuto importanti passi avanti, soprattutto grazie allo sviluppo delle cellule staminali pluripotenti indotte, conosciute come iPSC. Queste cellule vengono ottenute riprogrammando cellule adulte, per esempio della pelle o del sangue, in modo da riportarle a uno stato che consente loro di generare diversi tipi cellulari. Questa tecnologia permette di produrre in laboratorio cellule nervose e di studiarne il comportamento, aprendo nuove possibilità sia per la ricerca sia per lo sviluppo di terapie.

Uno degli ambiti più promettenti è quello del morbo di Parkinson, una malattia neurodegenerativa caratterizzata dalla progressiva perdita dei neuroni che producono dopamina, una sostanza fondamentale per il controllo dei movimenti. I trattamenti farmacologici attualmente disponibili possono alleviare i sintomi, ma non sono in grado di ricostituire i neuroni perduti. Per questo motivo, gli scienziati stanno studiando la possibilità di ottenere cellule dopaminergiche a partire dalle cellule staminali e di trapiantarle nelle aree cerebrali interessate dalla malattia. Un risultato significativo è stato pubblicato su Nature nel 2025, con uno studio clinico di fase I/II che ha valutato l’impiego di cellule dopaminergiche derivate da iPSC in sette pazienti con Parkinson. I risultati hanno fornito indicazioni preliminari incoraggianti sulla sicurezza del trattamento e possibili miglioramenti della funzione motoria. Si tratta, tuttavia, di dati iniziali che dovranno essere confermati attraverso studi più ampi e periodi di osservazione più lunghi, prima di poter stabilire quanto questa strategia sia efficace e quanto a lungo possano durare i suoi benefici.

Le potenzialità delle cellule staminali non si limitano alla sostituzione dei neuroni. I ricercatori stanno studiando anche la loro capacità di rilasciare sostanze biologiche in grado di influenzare l’infiammazione, sostenere la sopravvivenza cellulare e creare un ambiente più favorevole al recupero dei tessuti danneggiati. Questo aspetto è particolarmente interessante nel caso dell’ictus e delle lesioni del midollo spinale, condizioni che possono provocare danni permanenti alle connessioni nervose. In questi casi, l’obiettivo non è necessariamente quello di trasformare le cellule trapiantate in nuovi neuroni, ma anche quello di favorire i meccanismi di riparazione e limitare le conseguenze del danno. Si tratta di un approccio ancora in fase di studio, i cui risultati devono essere valutati con cautela, perché gli effetti osservati in laboratorio non sempre si riproducono nell’essere umano.

Anche la sclerosi multipla rappresenta un importante campo di ricerca, sebbene richieda strategie differenti. Questa malattia è caratterizzata da un’alterazione del sistema immunitario che porta al danneggiamento della mielina, la guaina che riveste le fibre nervose e facilita la trasmissione degli impulsi. In pazienti selezionati con forme particolarmente aggressive della malattia, il trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche può essere utilizzato per ricostituire il sistema immunitario dopo un trattamento specifico. È importante distinguere questa procedura dalle terapie che utilizzano cellule staminali per generare nuovi neuroni: nel primo caso, l’obiettivo principale è intervenire sul sistema immunitario, non sostituire direttamente le cellule nervose danneggiate. Altre strategie cellulari, comprese quelle finalizzate a favorire la riparazione della mielina, sono invece ancora oggetto di ricerca.

Nonostante le prospettive siano incoraggianti, restano numerosi ostacoli da superare. Le cellule trapiantate devono sopravvivere, maturare correttamente e, quando necessario, integrarsi nei circuiti nervosi senza comprometterne il funzionamento. Esiste inoltre il rischio che alcune cellule si moltiplichino in modo incontrollato o producano tessuti indesiderati. Per questo motivo, la sicurezza delle procedure, la qualità delle cellule utilizzate e il monitoraggio dei pazienti nel lungo periodo sono aspetti fondamentali. Anche i costi elevati e la complessità delle tecnologie rappresentano sfide importanti per una futura diffusione dei trattamenti.

La ricerca pubblicata su Nature contribuisce a delineare un quadro nel quale le cellule staminali non costituiscono ancora una cura universale per le malattie neurologiche, ma rappresentano uno strumento concreto per sviluppare nuove strategie terapeutiche. I risultati ottenuti nel Parkinson mostrano che alcuni approcci stanno passando dalla sperimentazione preclinica agli studi sull’essere umano, mentre per altre patologie saranno necessari ulteriori approfondimenti. La sfida dei prossimi anni sarà dimostrare che questi trattamenti possono offrire benefici duraturi, con rischi accettabili e risultati clinici verificabili. La possibilità di riparare il sistema nervoso rimane quindi un obiettivo complesso, ma i progressi della medicina rigenerativa stanno contribuendo a trasformarlo da semplice ipotesi scientifica in una prospettiva sempre più concreta.