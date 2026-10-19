Tumori, lo scudo delle cellule malate: una molecola ci può salvare

Le cellule tumorali trovano spesso il modo di sopravvivere anche quando l’organismo cerca di eliminarle. Ora, una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nature ha individuato un nuovo meccanismo che potrebbe aiutarci a capire meglio come ci riescono. Al centro della scoperta c’è la spermina, una sostanza prodotta naturalmente dalle cellule. I ricercatori hanno scoperto che questa molecola può legarsi al ferro presente nelle cellule e impedirgli di favorire alcune reazioni che portano alla loro morte. Il risultato è importante perché potrebbe spiegare come alcune cellule tumorali riescano a proteggersi da un processo chiamato ferroptosi. La ferroptosi è una forma di morte cellulare legata al ferro e all’accumulo di danni nelle membrane delle cellule. In questo processo, il ferro favorisce reazioni chimiche che danneggiano i grassi presenti nelle membrane cellulari. Quando questi danni diventano troppo estesi, la cellula non riesce più a sopravvivere. La ferroptosi interessa da tempo i ricercatori che studiano il cancro, perché potrebbe essere sfruttata per eliminare le cellule tumorali. Il problema è che alcune di esse riescono a difendersi.

Secondo lo studio pubblicato su Nature, la spermina può agire come una sorta di scudo. Legandosi al ferro, ne riduce la disponibilità per le reazioni che provocano danni alle membrane cellulari. In questo modo, la cellula diventa meno esposta alla ferroptosi e ha maggiori possibilità di sopravvivere. La spermina non è una sostanza estranea all’organismo: è presente normalmente nelle cellule e svolge diverse funzioni importanti. La novità è aver individuato anche questo suo ruolo nella protezione dalla morte cellulare. La scoperta suggerisce che le cellule tumorali possano sfruttare il proprio metabolismo non soltanto per crescere, ma anche per difendersi dai meccanismi che potrebbero eliminarle.

I ricercatori hanno studiato in particolare il carcinoma epatocellulare, una delle forme più comuni di tumore del fegato. L’attenzione si è concentrata su una proteina chiamata ALDH18A1, coinvolta nei processi che permettono alle cellule di produrre spermina. Negli esperimenti, intervenire su questo meccanismo ha aiutato a riattivare la ferroptosi e a ostacolare la crescita del tumore nei modelli sperimentali. Questo risultato apre una possibilità interessante: se si riuscisse a bloccare il sistema con cui le cellule tumorali producono spermina, si potrebbe renderle più vulnerabili e favorirne l’eliminazione. È una prospettiva promettente, ma è importante non correre troppo. I risultati ottenuti in laboratorio e nei modelli sperimentali non significano che esista già una cura utilizzabile sui pazienti. Serviranno altri studi per capire se questo approccio potrà diventare una terapia sicura ed efficace.

C’è un altro aspetto interessante, se la spermina può aiutare le cellule tumorali a sopravvivere, la sua capacità di limitare i danni ossidativi potrebbe essere utile anche in situazioni completamente diverse. I ricercatori hanno osservato effetti protettivi in modelli sperimentali di danno al fegato, all’intestino e ai reni causato dall’ischemia-riperfusione. Si tratta di una condizione che può verificarsi quando il sangue torna a circolare in un tessuto dopo un periodo in cui l’apporto di sangue è stato ridotto o interrotto. Il ritorno del flusso sanguigno, infatti, può provocare ulteriori danni alle cellule. Limitare questi danni è un obiettivo importante della ricerca medica. Anche in questo caso, però, siamo ancora nella fase sperimentale: occorre capire se e come questi risultati potranno essere applicati alla medicina. Lo studio pubblicato su Nature mette in luce un aspetto importante: una stessa sostanza può avere effetti diversi a seconda della situazione. Nel cancro, la spermina potrebbe aiutare le cellule malate a sfuggire alla morte; in altri contesti, potrebbe contribuire a proteggere i tessuti dai danni. La sfida, adesso, sarà capire come sfruttare questo meccanismo a vantaggio dei pazienti. Da una parte, i ricercatori potrebbero cercare di bloccare la produzione di spermina nelle cellule tumorali. Dall’altra, potrebbero studiare come utilizzarne gli effetti protettivi per limitare i danni agli organi. La strada verso possibili trattamenti è ancora lunga, ma questa ricerca aggiunge un nuovo tassello alla comprensione di come le cellule tumorali riescano a sopravvivere e offre agli scienziati un nuovo punto da cui partire per cercare di renderle più vulnerabili.