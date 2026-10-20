Muscoli? Occhio a questi tre alimenti: cosa accade al nostro corpo

I muscoli sono molto più importanti di quanto spesso immaginiamo, perché non servono soltanto a sollevare pesi, correre o praticare sport, ma rappresentano una risorsa fondamentale per mantenere l’equilibrio, camminare senza difficoltà, alzarsi da una sedia e continuare a svolgere in autonomia le normali attività quotidiane anche quando gli anni passano. Con l’avanzare dell’età, infatti, la massa e la forza muscolare possono diminuire gradualmente, aumentando il rischio di cadute, fragilità e perdita di indipendenza, ma adottare uno stile di vita adeguato può aiutare a contrastare questo processo. Accanto all’attività fisica, l’alimentazione svolge un ruolo decisivo, perché i muscoli hanno bisogno di proteine, energia e altri nutrienti per mantenersi efficienti e riparare i tessuti; per questo motivo, oltre a scegliere con attenzione ciò che portiamo in tavola, è importante sapere quali abitudini alimentari possono essere meno favorevoli alla salute nel lungo periodo.

Non esistono tre alimenti che tutti debbano eliminare completamente per proteggere i muscoli, ma la ricerca scientifica suggerisce di prestare particolare attenzione al consumo frequente di bevande zuccherate, carni lavorate e alimenti ultraprocessati poco nutrienti. Il primo gruppo comprende bibite gassate zuccherate, tè freddi industriali, energy drink zuccherati e altri prodotti ricchi di zuccheri aggiunti, che possono fornire molte calorie senza apportare quantità significative di proteine, fibre e micronutrienti utili all’organismo; quando vengono consumati abitualmente, soprattutto in un contesto di sedentarietà e alimentazione squilibrata, possono favorire l’aumento di peso e alterazioni metaboliche che incidono negativamente sulla salute generale.

L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di mantenere gli zuccheri liberi al di sotto del 10% dell’energia giornaliera, indicando che scendere verso il 5% può offrire ulteriori benefici, perciò una scelta semplice e concreta consiste nel preferire l’acqua alle bibite zuccherate e la frutta intera ai succhi, ricordando comunque che una singola bevanda non provoca automaticamente una perdita di massa muscolare e che contano soprattutto le abitudini mantenute nel tempo. Il secondo gruppo da consumare con moderazione è quello delle carni lavorate, come salame, würstel, pancetta, bacon e altri salumi, che possono contenere molto sale e, a seconda del prodotto, quantità elevate di grassi saturi; sebbene questi alimenti apportino proteine, non sono necessariamente la scelta migliore quando diventano una presenza quotidiana nella dieta, perché una buona alimentazione dovrebbe offrire varietà e privilegiare anche fonti proteiche come pesce, uova, legumi, yogurt naturale e carni fresche non lavorate. È importante precisare che le prove scientifiche non dimostrano che mangiare occasionalmente un salume causi direttamente una perdita di muscoli, mentre esistono solide ragioni di salute generale per limitarne il consumo e alternarlo con alimenti più favorevoli dal punto di vista nutrizionale. Il terzo gruppo comprende gli alimenti ultraprocessati consumati frequentemente, come merendine, snack confezionati, patatine, biscotti industriali e alcuni pasti pronti, prodotti che possono essere particolarmente ricchi di sale, zuccheri e grassi e che, quando sostituiscono regolarmente alimenti più nutrienti, rendono più difficile seguire una dieta equilibrata.

Su questo tema si concentra anche la ricerca scientifica: una revisione sistematica con metanalisi pubblicata nel 2025 sul Journal of Health, Population and Nutrition ha esaminato le associazioni tra consumo di alimenti ultraprocessati e condizioni muscolari legate all’età, tra cui sarcopenia, riduzione della forza e bassa massa muscolare, riscontrando collegamenti con alcuni esiti sfavorevoli. Questi risultati sono interessanti, soprattutto per le persone più anziane, ma devono essere interpretati con prudenza, perché un’associazione statistica non dimostra necessariamente un rapporto diretto di causa ed effetto e possono intervenire altri fattori, come sedentarietà, età, condizioni di salute e qualità complessiva della dieta. Inoltre, non tutti gli alimenti confezionati sono da considerare poco salutari: legumi in scatola, pesce surgelato al naturale e yogurt semplice possono essere scelte pratiche e nutrienti, mentre il problema riguarda soprattutto la frequenza e il tipo di prodotti consumati. Per mantenere i muscoli in salute, quindi, non basta eliminare alcuni cibi, ma bisogna anche fornire all’organismo ciò di cui ha bisogno: assumere proteine adeguate attraverso alimenti diversi, mangiare regolarmente frutta e verdura, scegliere più spesso cereali integrali e legumi, evitare diete dimagranti troppo restrittive e praticare esercizi di forza compatibili con la propria età e condizione fisica.

Quest’ultimo punto è particolarmente importante, perché i muscoli hanno bisogno di uno stimolo regolare per conservare forza e funzionalità, mentre un’alimentazione troppo povera di energia o proteine può favorire la perdita di massa muscolare, soprattutto nelle persone anziane o durante un dimagrimento rapido. Il fabbisogno proteico, naturalmente, cambia in base all’età, al peso, all’attività fisica e allo stato di salute, perciò chi soffre di malattie renali o di altre patologie dovrebbe rivolgersi al medico o a un dietista prima di aumentare sensibilmente le proteine nella propria dieta. In conclusione, la scienza non invita a temere singoli alimenti, ma a riconoscere il valore delle abitudini quotidiane: limitare le bevande zuccherate, non esagerare con salumi e carni lavorate e ridurre il consumo abituale di prodotti ultraprocessati poco nutrienti può contribuire a migliorare la qualità dell’alimentazione, mentre un apporto proteico adeguato e un’attività fisica regolare aiutano a preservare forza e autonomia nel tempo. La vera strategia per proteggere i muscoli non consiste soltanto nel togliere qualcosa dalla tavola, ma nel costruire ogni giorno un’alimentazione varia ed equilibrata, capace di sostenere il corpo e accompagnarci in un invecchiamento più attivo e in salute.