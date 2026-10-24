Sordità, l'orecchio bionico e la rivoluzione (di notte)

Niente più dispositivi visibili dietro l’orecchio: una nuova tecnologia impiantabile apre prospettive importanti per chi convive con una sordità grave. I primi interventi italiani sono stati eseguiti a Piacenza e Siena. Immaginare di poter ascoltare una voce, riconoscere il campanello di casa o sentire il rumore della pioggia senza dover indossare un dispositivo esterno. È questa la prospettiva offerta da una nuova generazione di impianti cocleari, conosciuti come “orecchi bionici”, che punta a rendere l’ascolto più continuo e meno condizionato dalla tecnologia indossata. La novità è arrivata anche in Italia: il 12 ottobre 2026, negli ospedali di Piacenza e Siena, sono stati eseguiti i primi interventi italiani con un impianto cocleare completamente impiantabile e invisibile dall’esterno. Una notizia importante per il mondo dell’otorinolaringoiatria e per le persone con sordità grave e profonda. Per capire la portata di questa innovazione bisogna partire da una domanda: che cosa succede quando l’orecchio non riesce più a trasformare correttamente i suoni in segnali comprensibili per il cervello? L’impianto cocleare nasce proprio per affrontare alcune forme importanti di perdita dell’udito. A differenza di un apparecchio acustico tradizionale, che amplifica i suoni, questo dispositivo converte le informazioni sonore in impulsi elettrici e stimola direttamente il nervo uditivo. Il cervello impara gradualmente a interpretare questi segnali. Non si tratta quindi di ripristinare magicamente un udito naturale, ma di offrire una modalità alternativa per percepire i suoni e comprendere meglio le parole.

Negli impianti cocleari tradizionali, una parte del dispositivo rimane all’esterno della testa. Il processore raccoglie i suoni e li elabora, mentre una componente interna, inserita chirurgicamente, trasmette i segnali necessari alla stimolazione uditiva. La nuova tecnologia cambia questa organizzazione: i componenti, compreso il sistema che rileva i suoni, sono collocati sotto la pelle. L’obiettivo è permettere alla persona di avere accesso ai suoni durante l’intera giornata, senza dover rimuovere un processore esterno quando dorme o durante determinate attività quotidiane. Secondo le informazioni diffuse dalle strutture sanitarie coinvolte, il dispositivo è progettato per essere utilizzato anche in ambiente acquatico, nel rispetto delle condizioni previste per il suo impiego. La ricarica avviene tramite un sistema dedicato, senza la necessità di indossare un caricatore esterno durante l’ascolto. È un cambiamento che potrebbe incidere non soltanto sulla praticità, ma anche sulla libertà di movimento e sulla gestione quotidiana dell’impianto. L’orecchio bionico non è indicato per chiunque abbia difficoltà a sentire. L’impianto cocleare viene valutato soprattutto nelle persone con sordità neurosensoriale grave o profonda che non ottengono benefici sufficienti dagli apparecchi acustici tradizionali. La scelta richiede esami audiologici approfonditi e una valutazione specialistica. Contano, tra gli altri elementi, le caratteristiche della perdita uditiva, le condizioni del nervo uditivo, la storia clinica e le esigenze individuali. Anche dopo l’intervento, il percorso non è concluso: occorrono regolazioni del dispositivo, controlli e, quando indicato, riabilitazione uditiva. I risultati possono essere diversi da persona a persona. Come accade per ogni innovazione medica, l’entusiasmo deve accompagnarsi alla prudenza. Un dispositivo completamente impiantabile può offrire vantaggi pratici significativi, ma è necessario raccogliere dati sui risultati clinici, sull’esperienza dei pazienti e sul funzionamento nel lungo periodo. Anche l’accessibilità rappresenta una questione importante: la disponibilità di una tecnologia innovativa non significa automaticamente che sia adatta a tutti o che sia già accessibile attraverso i normali percorsi di rimborso del Servizio sanitario nazionale.

Sentire significa anche partecipare a una conversazione senza sentirsi esclusi, riconoscere una voce familiare, orientarsi nell’ambiente e affrontare con maggiore autonomia le attività quotidiane. È per questo che l’evoluzione dell’orecchio bionico va oltre la miniaturizzazione di un dispositivo elettronico. La sfida è rendere la tecnologia sempre più compatibile con la vita reale delle persone. I primi interventi italiani segnano un passo importante in questa direzione. Ora saranno la valutazione clinica e l’esperienza dei pazienti a chiarire quanto questa nuova generazione di impianti potrà ampliare concretamente le possibilità di ascolto. Perché la vera innovazione non consiste soltanto nel sentire di più, ma nel poter vivere con meno ostacoli il rapporto con gli altri e con il mondo che ci circonda.