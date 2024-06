Chanel Totti e la maglietta nera? La scritta che scatena le polemiche

12 giugno 2024 a

a

a

Chanel Totti, che è sempre molto attiva sui social anche se ha solo 17 anni, ha pubblicato in una stories sul suo Instagram una immagine che per una volta non la ritrae in bikini o con abitini audaci.

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, si mostra con una t-shirt oversize nera sulla quale è stampata una frase che esprime un messaggio importante: "Girls don't dress for boys", ovvero, "le ragazze non si vestono per i ragazzi".

Che sia un messaggio diretto a qualche haters o a qualcuno in particolare è difficile dirlo. Di certo questa frase molto femminista ha un significato importante che evidenzia che una donna deve essere libera di vestirsi come le pare perché non ci si mette un determinato abito per piacere agli uomini.

Ilary Blasi e Francesco Totti, ecco quali foto sono sparite: gossip-terremoto, cosa sta succedendo

Ma attenzione perché questa semplice maglietta nera con tanto di scritta non è esattamente alla portata di tutti. La t-shirt over indossata da Chanel Totti infatti è stata realizzata da un noto marchio di moda romano Niki Nika. Il modello si chiama "Camilla", è fatto a mano e confezionato su misura. Il prezzo del capo è di 180 euro. Chanel lo ha indossato abbinandolo a delle scarpe da ginnastica della New Balance molto diffuse tra i giovani.