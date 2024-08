Elodie fa impazzire l'Italia: "Una piccolissima mutandina color carne"

14 agosto 2024 a

Dal 2017 nessuna donna italiana aveva posato per il calendario Pirelli. Almeno fino alla prossima edizione, quella 2025, in cui ecco arrivare Elodie, la prima dopo Elisa Sednaoui. "Non credevo di incarnare la donna Pirelli, il tipo di femminilità per esempio alla Monica Bellucci, invece quando mi hanno chiamata sono stata felicissima", spiega Elodie Di Patrizi, 34 anni.

E dopo gli scatti, ecco che la cantante parla con diversi quotidiani. Con Repubblica tira in ballo anche la politica, insomma torna a dar contro Giorgia Meloni e il suo governo, che metterebbero a repentaglio i diritti delle persone. Disco rotto, insomma. E nelle differenti interviste, Elodie torna a rivendicare la possibilità di usare il suo corpo come lei preferisce, il tutto dopo aver subito diverse critiche nei mesi e negli anni passati proprio per la sua legittima voglia di mostrarsi, di provocare.

Nello scatto del calendario Pirelli, le ricorda Il Messaggero, sembra completamente nuda. "In realtà avevo addosso una piccolissima mutandina color carne. Ma in generale è bello che quest’anno Pirelli abbia riscoperto il nudo. Noi nasciamo nudi, il nostro corpo è semplicemente un involucro che racchiude l’anima: in sé non ha niente di così scabroso, siamo noi che lo rendiamo tale. A me comunque imbarazza mostrare i sentimenti, non il mio fisico", afferma la Di Patrizi.

"Perché la gente ha paura, doppiamente meschino": Elodie insulta Meloni

Ma nell'intervista anche parole pesantissime contro l'uomo, inteso come genere maschile: "L’uomo è ossessionato dalla donna, ne vorrebbe la proprietà. È il problema generale dell’uomo, anche coi confini. Nessuna terra è di proprietà, e certamente nessun essere umano. Quindi bisognerebbe rivederne il concetto. Cosa spaventa, cosa non basta all’uomo. Perché se senti il bisogno di possedere un altro, dentro ti manca qualcosa. Perciò hai un desiderio bramoso, vorresti mangiare quell’essere umano", conclude Elodie con una generalizzazione sull'uomo che, francamente, lascia il tempo che trova.