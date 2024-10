Casa a prima vista, Jacopo e Gaia? "Attico da 1,3 milioni e poi...", bufera sul "regalino"

09 ottobre 2024 a

L'immobiliare-mania in tv è esplosa ormai da parecchi anni, e ne è la prova il successo in tempi sospetti della compianta Paola Marella con i suoi Vendo casa disperatamente e Compro casa disperatamente.

Sempre su Real Time, gli eredi della designer e architetto milanese scomparsa poche settimana fa sono le equipe di Casa a prima vista, che nell'access prime time si sta prendendo il lusso di battere negli ascolti anche Amadeus e il suo Chissà chi è, sul Nove.

Il meccanismo è semplice: gli agenti immobiliari si dividono a puntate alterne tra Milano (Ida Di Filippo, Mariana D'Amico e Gianluca Torre, detto Biscottino) e Roma (Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri) e ogni puntata si sfidano proponendo al concorrente case o appartamenti secondo il budget e le richieste specifiche dello stesso cliente. Vince l'agente che nel rapporto qualità-prezzo lo convince di più. E sui social diventa una gara tra aspiranti architetti, geometri, designer, muratori e arredatori della porta accanto.

Casa a prima vista, Jacopo e Gaia a 23 anni si presentano con 1,3 milioni: ecco di chi sono figli

Tra i casi più chiacchierati, quelli dei due gemelli Jacopo e Gaia, studenti di 23 anni di Frosinone, rampolli di una famiglia facoltosa che cercano un attico di 150-200 metri quadrati a Roma con a disposizione un portafoglio di 1,3 milioni di euro. Uno "schiaffo alla miseria", secondo molti appassionati che si sono abbandonati a insulti e sfottò su X.

Un esempio? C'è chi ironizza: "La cosa più divertente di Casa a prima vista è quando gli acquirenti della puntata spendono 1,3 milioni per una casa e il programma gli regala un set di profumatori Air Wick o due bottiglie di brillantante per la lavastoviglie". In effetti...