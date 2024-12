Affari tuoi, "proprio quel Manuel?": cosa si scopre a puntata finita, chi è davvero il concorrente

03 dicembre 2024 a

"Questa sera non si balla". Finisce malissimo ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, l'avventura di Manuel dalla Lombardia. "Un mezzo collega, insegnante di balli caraibici", lo presenta così il padrone di casa durante il rito della scelta del pacco.

Il concorrente bresciano è accompagnato in studio dalla compagna Claudia, conosciuta sulla pista da ballo. La coppia arriva con 5 pacchi: 4 blu (da 0 a 75 euro) e un rosso, pesantissimo, da 200mila euro, che viene però bruciato. Per non fare andare a casa marito e moglie a bocca asciutta, ecco la Regione Fortunata. Decisamente poco fortunata, però, perché dopo aver perso l'occasione dei 100mila euro con il Molise, Manuel e Claudia vanificano anche l'ultima possibilità dei 50mila euro, chiamando la Calabria al posto delle Marche. E su X inizia la sagra dei commenti dei telespettatori.

"Ma io dico, sei già sfig***to di tuo poi mi scegli pure il Molise", "Ha scelto pure il Molise che è uscito pochi giorni fa". E ancora: "Sfig***to fino alla fine. Questa so che è coerenza, "Mi spiace proprio che partita brutta brutta"; "Mamma che sf***ga", "Però dai da quando è arrivato questo concorrente non lo avete mai fatto ballare non è giustoooo. Voglio vederloooo", "Mai visto una partita più sfig***ta". Ma c'è anche chi ha un sospetto, ricordando i trascorsi social dei concorrenti: "Manuel e Claudia quelli che ballavano 2 anni fa sulle canzoni famose? Proprio gente 'a caso'...".