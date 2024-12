Affari Tuoi, scoppia l'inferno su Janette dopo la puntata: "Non merita niente, che faccia è"

31 dicembre 2024 a

Ad Affari Tuoi si chiude col botto: la partita di Janette combattuta fino all'ultimo pacco chiude questo 2024 pieno di trionfi per il programma di Stefano De Martino. La partita disputata da Janette di fatto è impeccabile. I pacchi blu volano via subito e resta un tabellone pieno di pacchi rossi. Qualcosa però comincia ad andare nel verso storto.

Infatti Janette perde per strada i rossi pesanti da 200.000 euro e da 300.000 euro. Ma di fatto la concorrente inizia anche a rifiutare offerte pesantissime da 35.000 euro e anche da 40.000. Alla fine però si ritrova in una posizione di assoluto vantaggio con solo due pacchi in gioco: quello da 50.000 e quello da 100.000. Rifiuta il cambio e si porta a casa 50.000, una cifra di tutto rispetto per festeggiare al meglio il Capodanno. Ma sui social un attimo dopo la chiusura della puntata si è scatenato un vero e proprio pandemonio. Qualche telespettatore ha notato la freddezza con cui Janette ha reagito alla vittoria e così apriti cielo su X: "Questi devono stare bene a soldi, altrimenti non mi spiego la totale indifferenza", tuona un utente. E ancora: "Il dottore sapeva che non avrebbero mai cambiato e ha giocato fino alla fine...". E non finisce qui: "Certa gente non si merita di vincere nemmeno 10 euro bah...". Infine il commento più duro: "Vabbè, ma che faccia è? Sono sempre 50.000 eruo oh".