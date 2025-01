Affari Tuoi, il pesante sospetto su Stefano De Martino: "Perché mangia sempre le tegole"

13 gennaio 2025 a

I telespettatori di Affari Tuoi non sono rimasti molto soddisfatti dalla scelta del concorrente di oggi, lunedì 13 gennaio. Alcuni, infatti, sostengono di non aver mai visto Andrea - il rappresentante della Regione Valle d'Aosta - nelle scorse puntate. Ma Stefano De Martino, da buon conduttore, ha preso in mano la situazione e ha cercato di intrattenere i telespettatori con alcune sue tipiche trovate.

Da qualche puntata Stefano De Martino fa sempre la stessa cosa: mangia delle tegole. Ma perché? E soprattutto che cosa sono? "Tutti che dicono che le tegole sono buone - ha commentato Giovanna su X -, ma non le ho mai mangiate". Ebbene, sembra che Stefano De Martino in passato si sia reso protagonista di una gaffe clamorosa. In pratica, il conduttore napoletano aveva dichiarato che nessuno conosce la ricetta delle tegole. "De Martino dopo la gaffe di aver esordito 'tanto nessuno sa la ricetta delle tegole' - ha scritto Angela su X - si sta ingozzando da qui al 2026 per sponsorizzare il prodotto".

Ma che cosa sono le tegole? Sono dei dolci, molto simili a dei biscotti che fanno parte della tradizione gastronomica valdostana. Guarda caso proprio la regione in gara questa sera. Il loro nome è da attribuire proprio alla forma, che richiama quella incurvata tipica delle tegole.