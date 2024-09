Affari Tuoi, "così sua madre gli ha regalato la vita": la madre di Paolino commuove l'Italia

04 settembre 2024 a

Seconda puntata di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, rigorosamente in onda su Rai 1. La puntata è quella di martedì 3 settembre: il gioco dei pacchi e della fortuna, una mania tutta italiana che macina share da record sera dopo sera. Anche nelle primissime puntate del post-Amadeus.

Ad animare la seconda puntata "made in" De Martino è stato Paolino, concorrente dell'Emilia Romagna, accompagnato in studio e nel gioco da mamma Nives. Paolino, va detto, ha subito conquistato il pubblico a casa, i commenti sui social lo confermavano, il tutto grazie alla sua simpatia e al suo atteggiamento genuino.

Si pensi che De Martino, in apertura della puntata, ha rivelato: "I concorrenti di Affari Tuoi, nel corso della loro partecipazione, diventano amici e la sera dopo il programma escono insieme. Paolino è sempre stato per tutti l’anima della festa". Insomma, amatissimo anche dagli altri concorrenti.

Poi il toccante racconto della madre sulla storia della famiglia: "Paolo è un figlio adottivo. Quand’è arrivato nella nostra vita aveva solo 24 giorni e siamo andati a Piacenza a prenderlo. A distanza di 25 anni mi commuovo ancora parlandone - ammette la signora con gli occhi lucidi -. Dicono in tanti che è stato fortunato a trovare noi genitori, ma io penso che ad essere fortunati siamo stati noi perché abbiamo trovato lui". E ancora: "La sua mamma biologica ha voluto farlo nascere e gli ha regalato la vita", ha chiosato Nives.

Poi la partita. Fortunatissima. Iniziata con il pacco numero 17, che Paolino non ha mai voluto cambiare, ecco che nelle prime battute però sfumano i pacchi più "pesanti", quelli da 200mila e da 300mila euro. La partita procede ed entra in scena il Dottore, il quale chiede al concorrente che cifra vorrebbe. Paolino chiede 70mila euro e qui ecco piovere una grossa sorpresa: il Dottore, infatti, accetta la cifra e offre proprio 70mila euro, incassati da Paolino senza pensarci due volte. Grande gioia di madre e figlio. E nemmeno il fatto che il pacco 17, quello che teneva in mano, contenesse il premio da 100mila euro ha levato loro il sorriso.