Affari Tuoi, Simona massacra il Dottore: "Tirchio". Poi le lacrime: caos su Rai 1

Riflettori puntati sullo studio di Affari Tuoi, la puntata è quella trasmessa in onda mercoledì 11 settembre, Simona. Alla conduzione del gioco dei pacchi e della fortuna, ovviamente, ecco Stefano de Martino. A rappresentare la Puglia e a misurarsi col destino ecco Simona, che è stata la protagonista con il pacco numero 13, quello scelto inizialmente. Dopo aver atteso per ben trentacinque puntate, è finalmente toccato a lei giocare, accompagnata dal fidanzato Luca.

La coppia si è mostrata determinata e non si è fatta influenzare dalle offerte del Dottore, la figura misteriosa che anima a suon di colpi di scena il game-show campione di ascolti. La partita si è rivelata particolarmente emozionante, tanto che Simona ha scherzosamente accusato il Dottore di essere un po' "tirchio", scoppiando poi in lacrime, sia per l'emozione provata nel ricordare il nonno scomparso, sia per la felicità di portare a casa una somma importante: nel suo pacco c'erano ben 50mila euro, mica bruscolini. Un momento esilarante si è registrato quando Luca, il fidanzato e accompagnatore nell'avventura a suon di pacchi, ha sorpreso il conduttore Stefano De Martino indovinando in anticipo il contenuto proprio di uno dei pacchi.

Simona, pugliese e concorrente della puntata, è una portalettere e pallavolista originaria di Roccaforzata, piccolo comune in provincia di Taranto. Ha condiviso quest'esperienza televisiva con Luca, sottufficiale dell'esercito da ventitré anni, così come ha rimarcato con orgoglio. I due sono fidanzati da quasi tre anni e vivono a Treviso, anche se entrambi provengono dalla Puglia: Luca è infatti originario di Castro, in provincia di Lecce. Simona ha dichiarato fin dall'inizio di voler essere una concorrente tenace: "Ho giocato per vent'anni a pallavolo e non mi sono mai accontentata. Io ci voglio credere".

La biondissima concorrente ha poi rivelato un sogno condiviso con il fidanzato: "Ci piacerebbe costruire un impianto sportivo. Ho iniziato a giocare a pallavolo che ero piccolina. Ho vissuto per lo sport e mi ha dato talmente tante soddisfazioni che mi piacerebbe portare nel mio paese, ma anche in quello di Luca questa possibilità. Per questo grande sogno, ci vogliono grandi risorse. Ci voglio credere". L'emozione ha avuto il sopravvento, soprattutto quando le è stata mostrata una foto del nonno Lino, che non mancava mai alle sue partite di pallavolo: "Sono così grata alla vita di avere ancora le persone che amo accanto, mi sento tanto tanto fortunata". Le lacrime di gioia sono continuate anche sul finale, quando nel gioco erano rimasti solo 50mila e 100mila euro.

La partita di Simona e Luca, come detto, è stata ricca di colpi di scena. Nei primi sei pacchi aperti sono stati vanificati importi variabili, insomma rossi e blu: 300mila euro, 5 euro, 500 euro, 5mila euro, 1 euro e 200 euro. Il Dottore a quel punto ha offerto 35mila euro, una cifra simbolica, pari a mille euro per ogni puntata a cui Simona aveva partecipato. Tuttavia, lei ha risposto ironicamente: "Una volta ha offerto 2mila euro a puntata, è stato un po' tirchio. Può fare di meglio", e ha rifiutato. Poco dopo, è stato aperto il pacco con 20mila euro, cifra anticipata da Luca pochi istanti prima. Sorprendendo tutti, il conduttore ha esclamato: "Come hai fatto?". Rivolgendosi al pubblico, De Martino ha sottolineato: "A voi forse è sfuggita una cosa, prima che il nostro Damiano aprisse, il sottufficiale ha detto 20mila". Simona, scherzando, ha detto: "Per questo l'ho portato con me". Luca ha confermato: "Mi sentivo 20mila".

La partita è continuata con l'apertura di pacchi che custodivano premi da 15mila e 30mila euro, ma Simona e Luca hanno rifiutato l'offerta di cambiare il pacco. Nei pacchi successivi, sono comparsi 75 euro, 75mila euro e 0 euro. Anche quando il Dottore ha offerto nuovamente 35mila euro, l'offerta è stata ancora una volta respinta al mittente senza troppi indugi. Successivamente, sono stati scoperti pacchi con 50 euro, 200mila euro e 10 euro, e ancora una volta Simona ha rifiutato l'offerta del Dottore, che stavolta proponeva 25mila euro. Con grande audacia, ha continuato a giocare, aprendo un pacco con 20 euro, e ha ironizzato: "Deve cuocersi nel suo brodo", riferendosi al Dottore, che a quel punto ha alzato la posta a 35mila euro, proposta comunque rifiutata. Aprendo il pacco successivo, Simona ha trovato 10mila euro.

Nonostante il Dottore mostrasse segni di irritazione per la grande competitività della coppia, offrendo infine 75mila euro, Simona e Luca hanno mantenuto la loro posizione e si sono portati a casa 50mila euro. Certo, una gran bella cifra, ma probabilmente rosicheranno un poco nel pensare ai 75mila che avrebbero potuto incassare. Per certo, Simona, non sembrava disperata, affatto: dopo la vittoria, un pianto di gioia, sano e liberatorio.