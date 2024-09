Canale 5, il trionfo turco di "Endless Love"? Che schiaffo alla sinistra

Klaus Davi 18 settembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Endless Love)

In una domenica caratterizzata dagli echi inquietanti dell’ennesimo attentato a Donald Trump ma anche dai successi di Luna Rossa e dell’Italia tennistica in Coppa Davis e dallo stop dell’Inter a Monza, a trionfare in tv sono le soap turche di Canale 5. Per noi che amiamo i racconti popolari e aborriamo l’elitarismo della sinistra che, incapace di convincere gli elettori, ricorre a violenza e altre armi per delegittimare gli avversari politici, le soap opera sono una efficace forma di narrazione che intercetta un target disprezzato dalla Schlein and company e da tutti i loro “amici”.

Nel pomeriggio Endless Love supera 2 milioni di teste e il 18% di share con tre puntate incentrate sulle indagini del protagonista Nihan sulla morte del fratello Ozan. In prime time, invece, La rosa della vendetta con 2.317.000 spettatori e il 15.1% tallona la nuova serie di Rai 1 Sempre al tuo fianco. Il personaggio centrale, Gulcemal, scopre di avere un nuovo fratello mentre suo cognato Mert rivela di essere stato abbandonato in un cassonetto da sua madre appena nato.

Un trionfo di share determinato dal pubblico femminile (picchi del 25%) ma anche giovane (15/24 anni al 23%) con lo zoccolo duro al Sud che sfiora il 30%. Negli anni ’90 si ripeté lo stesso schema con Beautiful: la sinistra fece una sorta di proscrizione contro gli intrecci amorosi di Ridge e Brooke.