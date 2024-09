Striscia la Notizia, Max Laudadio pestato a Milano: "Ti scanno!", finisce malissimo

23 settembre 2024 a

Max Laudadio, inviato di Striscia la Notizia su Canale 5, è stato picchiato da un artigiano. Lo si vedrà nel servizio del tg satirico in onda questa sera, lunedì 23 settembre. Laudadio, in particolare, si è occupato di un artigiano che, a Milano e hinterland, secondo le testimonianze raccolte, si sarebbe procacciato lavori edili e sgomberi, intascando l’anticipo e poi scappando senza effettuarli.

L’inviato di Striscia, dopo aver ascoltato le voci dei cittadini che sarebbero stati raggirati, ha trovato e provato a intervistare il presunto truffatore per chiedergli conto della situazione. L'artigiano, però, non sarebbe sembrato molto incline al dialogo. Quindi prima avrebbe spinto e minacciato Laudadio dicendo: "Se non te ne vai ti scanno", e poi avrebbe dato inizio a una vera e propria aggressione con pugni e calci, non fermandosi nemmeno con l'arrivo delle forze dell’ordine. L'inviato del programma di Canale 5 ha riportato diverse contusioni e per questo è stato necessario il ricovero in pronto soccorso.

Il tg satirico riparte questa sera dopo la pausa estiva. Al timone un’inedita coppia di conduttori: Michelle Hunziker e Nino Frassica. Altra novità è rappresentata dal fatto che quest'anno il bancone ospiterà una velina e un velino: Beatrice Coari, 21 anni, e Gianluca Briganti, performer di 37 anni.