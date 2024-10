Verissimo, Antonella Elia si confessa: "Cosa mi dà un grandissimo fastidio"

19 ottobre 2024 a

"Vedere i cedimenti del corpo mi dà un grandissimo fastidio. Ci sono dei cambiamenti inarrestabili, è una lotta contro il tempo. Ma lo spirito è identico": Antonella Elia si è confessata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. Parlando dell'età che avanza, la showgirl ha aggiunto: "Io credo di avere un'energia vitale molto alta, sono sempre carica a pallettoni. Non isterica o logorroica, anzi le persone così mi stancano un po'".

Parlando della sua infanzia e del fatto di essere cresciuta senza la mamma e poi senza il papà, la Elia ha detto: "Si cresce diversi, è come se la morte di chi ti sta accanto ti rendesse un po' diversa e ti facesse vergognare. Quando ero bambina mi vergognavo di dire che non avevo la mamma, ero terrorizzata di dire che era morta. Quando è morto mio papà poi mi sono sentita ancora più diversa". E ha aggiunto: "Andavo a scuola femminile perché papà era molto geloso, non voleva che frequentassi ragazzi. Lui voleva che facessi l'avvocato".

Infine, sul suo rapporto con il compagno Pietro Delle Piane, la showgirl ha rivelato: "In questi 5 anni e mezzo abbiamo cominciato ad amalgamarci. Lui è molto rigoroso, io invece faccio casino. Molte volte ho avuto dei comportamenti per lui inconcepibili. Al Grande Fratello davo baci sulla bocca a tutti, fin da bambina giocavo così. Pietro dice che non è un comportamento adeguato, quando discutiamo ancora me lo rinfaccia". Antonella Elia ha raccontato, poi, che l'attore le ha fatto due proposte di matrimonio: "Ho dimenticato l'anello, l'ho lasciato in valigia. Pietro scusami, è come se l'anello ci fosse. Io ho accettato le due proposte, quando litighiamo gli dico 'ho detto di sì per educazione'".

Parlando del matrimonio in generale, la Elia ha detto che "comporta la perdita della libertà. Ma alla terza proposta giuro che lo organizziamo. Con lui sono serena, per me è diventato fondamentale, è diventato parte di me, non potrei concepire la vita senza di lui".