Affari tuoi, il gelo di De Martino con Lupo: "Ma lei su che canale sta?"

Caso quasi più unico che raro ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino famoso, in questa stagione, per le numerose, strabilianti vittorie.

La concorrente di domenica sera, 20 ottobre, è Chiara, ex pacchista di Bussoleno (Torino) in rappresentanza del Piemonte. Impiata e single, è accompagnata in studio da mamma Monica.

L'inizio di partita è da incubo, con 200mila e 100mila euro che vanno in fumo nei primi tiri. La ragazza, sconsolata, protesta con i pacchisti: "Cosa mi state combinando?". Rifiuta la prima offerta del Dottore da 30mila euro, con Chiara che se ne prende la responsabilità: "Non chiedo a mia madre cosa vorrebbe fare, lei accetterebbe, ma direi di giocare ancora un po'. Non siamo state fortunatissima, però giochiamo ancora".

Saltano anche i 300mila euro, le due concorrenti continuano a rifiutare le offerte. Si arriva così agli ultimi 3 pacchi con dentro 100 euro, 30mila e 50mila. Il Dottore a questo punto le tenta con 18mila euro ma mamma e figlia, annusando l'aria improvvisamente fortunata, vogliono andare avanti.

A questo punto De Martino si fionda da Lupo, l'opinionista-guru seduto nel pubblico in studio. Il loro scambio è esilarante:​ "Il Dottore cos'ha offerto?", chiede lui. "18mila euro. Buonasera, siamo ad Affari tuoi", scherza il conduttore. "Ah. Siccome c'è la rete di protezione, allora conviene andare avanti. Se cadete, cadete sempre sul rosso", replica Lupo. E De Martino, sempre quasi sconcertato: "Le volevo dire, forse lei non è aggiornato: hanno già deciso di andare avanti". "Ah, ok. Voleva sapere il mio parere? Hanno fatto bene". "Ma lei su che canale sta?". ​Dopo le risate generali, il finale purtroppo per Chiara è triste. Cambia il pacco 9 con il numero 19, ma trova solo 100 euro.