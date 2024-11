Casa a Prima Vista, clamorosa Nadia Mayer: "Ora condivido casa con lui", con chi vive (e nessuno lo sapeva)

21 novembre 2024 a

"Otto anni fa mi sono separata da mio marito dopo 35 anni insieme. All'inizio non è stato facile: una rottura dopo così tanto tempo è un dolore, un fallimento": Nadia Mayer, l'agente immobiliare dell'edizione romana di Casa a Prima Vista su RealTime, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, spiegando che poi le cose si sono risolte per il meglio. "Cinque anni fa - ha raccontato - siamo tornati a vivere sotto lo stesso tetto. Ora condivido la casa con lui, i nostri due figli maschi e mia suocera di 87 anni: ci vogliamo bene e abbiamo stima reciproca".

Parlando dei suoi genitori, invece, la Mayer ha spiegato che "mio padre era un uomo difficile, un despota. Un rapporto complicato che ha segnato la mia vita, soprattutto nelle relazioni con gli uomini. Lui era violento anche con mamma e ricordo che le dissi: 'Non seguirò il tuo esempio'. All'epoca c'era ancora il concetto che la donna dovesse subire; io, invece, ho sempre insegnato alle mie figlie l'indipendenza: come ti alza la voce, prendi le cose e vai. Lui mi faceva sentire sempre inadeguata. Quattro anni di collegio, mamma che lavorava e non veniva a prendermi... Ci sono state sofferenze".

L'agente si è poi confessata anche sulla sua carriera di modella: "Ho iniziato a 15 anni e ho continuato fino alla nascita del mio terzo figlio. Mi chiedevano di andare all'estero sempre più spesso, ma io sono un 'cuore di mamma' e non riuscivo ad allontanarmi dalla famiglia". Il suo orgoglio più grande, ha rivelato, è quello di "essere riuscita a fare delle passerelle da sposa con mia figlia come damigella. Poi ho dovuto fermarmi: quando mi proponevano di partire a Barcellona per un mese non ce la facevo, stavo male all'idea di stare lontana dai miei figli".