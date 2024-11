Ballando, altra sventura per Federica Pellegrini: come si presenta il sostituto di Angelo Madonia

30 novembre 2024 a

Dopo il polverone di polemiche dovute all'addio anzi tempo di Angelo Madonia, è tornato Ballando con le Stelle. Ma, anche in questo caso, Federica Pellegrini è rimasta delusa. Il motivo? Ebbene, Samuel Peron ha avuto un brutto infortunio e si è presentato da Milly Carlucci addirittura in stampelle. A raccontare, in poche parole, cosa è accaduto negli ultimi giorni è stata la stessa conduttrice che si è avvicinata alla Divina, accompagnata da Samuel Peron

"Avete sentito di tutto, di tutto è stato raccontato in questi giorni - ha spiegato Carlucci -. È stata la settimana in cui abbiamo dovuto prendere una decisione, sofferta ma necessaria, e abbiamo chiamato uno degli amatissimi maestri di Ballando, il nostro Samuel Peron. Ma il viaggio dell’eroe è sempre tortuoso, pieno di ostacoli, quindi come vedete Samuel Peron si è infortunato ieri sera. Come faremo, quindi, a mantenere in gara Federica Pellegrini? Lo scopriremo più tardi. Nel frattempo - ha poi aggiunto - vi chiedo di accomodarvi al tavolino".

La coppia, quindi, è stata invitata a raggiungere gli altri ex concorrenti che dovranno contendersi il ripescaggio e tentare quindi un nuovo ingresso sulla pista di Ballando con le stelle, giocandosi anche la vittoria dello show.