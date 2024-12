Casa a Prima Vista, clamoroso Corrado Sassu: "Tu sei un maledetto!", lo sfogo contro Gianluca Torre

14 dicembre 2024 a

"Ma sei un maledetto": Corrado Sassu, agente immobiliare dell'edizione romana di Casa a Prima Vista su RealTime, lo ha detto al collega Gianluca Torre, protagonista invece dell'edizione milanese del programma, mentre quest'ultimo tentava di spettinarlo con il fon. Un siparietto che i due hanno pubblicato su Instagram e che ha fatto molto divertire i loro fan. Nel video postato sui social, poi, i due si divertono anche a dire delle parole in inglese o francese e a "tradurle" poi in romano. A dare la versione originale è Torre, mentre la traduzione simultanea viene fatta da Sassu.

"Stunning", dice Gianluca. "Anvedi", traduce Corrado. E poi ancora: "Dream", "Te faccio sognà"; "Cozy", "'N buco"; "Ça va sans dire", "Se fa pe' dì"; "Must have", "Nun po mancà"; "Nice to have", "'A chicca"; "Killer application", "Mo te faccio male". Torre, poi, ha colto alla sprovvista Sassu quando gli ha detto: "Me stai a co***onà, come si traduce?". A corredo del video Corrado ha scritto: "Quella volta in cui ho tradotto Gianluca Torre. A Gianlù, parla come magni!".

Il siparietto è stato parecchio apprezzato dai fan, che sotto al post hanno commentato: "La prova che anche la gente comune può essere più brava, divertente e simpatica rispetto a molti attori e attoruncoli. Viva la semplicità e la spontaneità delle persone! In un mondo sempre più finto, è un piacere ammirare la genuinità di certe persone e dei loro rapporti. Bravissimi!!". "Siete troppo forti", ha scritto qualcun altro. E ancora: "Mitici".