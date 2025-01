DiMartedì, rissa Vannacci-Piccolotti: "Donna di grande fascino, ma...".

08 gennaio 2025 a

Botta e risposta curioso tra il generale Roberto Vannacci ed Elisabetta Piccolotti. I due sono stati invitati come ospiti a Dimartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris. Tema della discussione: le famigerate quote rosa, tanto care alla sinistra. L'eurodeputato della Lega è subito intervenuto per lanciare una stoccata alla deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. La parlamentare, infatti, ha interrotto di continuo il ragionamento di Vannacci. "La dottoressa Piccolotti è una donna di grande fascino, ma di scarsa educazione perché mi ha interrotto mentre stavo parlando", ha esclamato il generale.

La provocazione di Vannacci ha fatto andare su tutte le furie la Piccolotti, che ha spiegato ai telespettatori di contare molto più sulla sua preparazione piuttosto che sul suo aspetto. "Lei è veramente fuori luogo - ha tuonato la deputata di Avs -. Non mi gratifica essere di grande fascino. Preferisco essere intelligente ed essere apprezzata per le mie capacità. C'è il tentativo di ridurmi alla donna in posizione di subalternità".

"Infatti mi continua a interrompere validando il fatto della sua scarsa educazione - ha replicato Vannacci -. Stavo continuando, vorrei finire. Vede, la donna non è uguale all'uomo. E io ne sono convinto. E la più grande offesa che avete fatto alle donne voi e i vostri partiti è quella di approvare le quote rosa nelle quali si cedono delle posizioni in base al genere e non in base alle competenze. Mi domando come mai non abbiate trovato le quote rosa tra i fabbri, tra i maniscalchi o tra i traslocatori. Ma - ha concluso - solo nelle quote dirigenziali".