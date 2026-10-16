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Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio sotto choc: "Come mi hanno ridotto”

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venerdì 16 ottobre 2026
Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio sotto choc: "Come mi hanno ridotto”

1' di lettura

Per fare fronte al caro-benzina ci si inventa di tutto. Anche il ritorno al cavallo. Massimiliano da Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), in collegamento con Dritto e rovescio - il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio -, ha mostrato ai suoi telespettatori Maya, la sua cavalla che lo aiuta negli spostamenti di notte.

"Il caro-carburante mi ha ridotto ad andare con Maya in giro dappertutto - ha spiegato Massimiliano. Mi sposto col cavallo principalmente di notte. Anzi colgo l'occasione per ringraziare l'Arma dei carabinieri che mi sostengono durante il cammino che faccio di notte. Per il lavoro che faccio io ovvero il giardiniere, posso fare cinque o sei chilometri. Non è una mia scelta, sono stato costretto. Gli attrezzi li metto sulla mia bisaccia, poi dove vado a lavorare già bene o male ci vuole una forbice. Di benzina spendevo sui 500 euro al mese, ora ne spendo 60 euro al mese".

"Ho tre cavalli. E sono la mia vita. Ma giro sempre con Maya perché è l'unica cavalla che può sopportare dei viaggi impegnativi", ha aggiunto. "Ti ci vedo bene accanto al cavallo", gli ha detto Paolo Del Debbio tra gli applausi del pubblico in studio.

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