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Realpolitik, il video choc delle violenze in piazza: il gesto vergognoso di queste due ragazzine

domenica 18 ottobre 2026
Realpolitik, il video choc delle violenze in piazza: il gesto vergognoso di queste due ragazzine

1' di lettura

"Eccola qua, l'immagine che resterà". A Realpolitik, su Rete 4, Tommaso Labate manda in onda un video girato da LocalTeam in piazza Duomo a Milano, durante la guerriglia scatenata da studenti, maranza e centri sociali. 

La manifestazione di "Italia in piazza" contro il carovita si è trasformata in pochi minuti in continui assalti alla polizia, sassaiole, saccheggi ai negozi. E atti di vandalismo puro, come quelli di giovani e giovanissimi, chi incappucciati, chi in passamontagna, chi con sciarpe a coprire la bocca, hanno pensato bene di scaraventare a terra le transenne, appiccare il fuoco ai bidoni dell'immondizia. Il tutto, spesso, con un telefonino in mano per riprendere le proprie "imprese" e pubblicarle sui social, senza vergogna.

Nel video commentato da Labate, si vedono due ragazzine sorridenti che prendono un sacchetto di spazzatura e lo gettano in strada, per alimentare caos e disordine. Davanti a loro una ragazza, con la kefiah e a volto scoperto, che allarga le braccia e urla loro contro: "Perché?". Domanda che resta senza risposta, come ogni volta in cui la protesta si rivela per quel che è, violenza cieca e senza un vero bersaglio.

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tommaso labate

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